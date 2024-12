Albero, musica e luminarie. In città c’è già aria di Natale

La città prova a immergersi nell’atmosfera delle feste. Con un po’ di anticipo rispetto al solito, ieri pomeriggio in piazza Matteotti c’è stata la consueta cerimonia di accensione delle luci dell’albero (un abete rosso donato dal Comune trentino di Folgaria e proveniente da un bosco certificato per il suo percorso di sostenibilità) e la benedizione del presepe realizzato dai volontari della cattedrale. Poi è arrivato in centro storico un gruppo di artisti sui trampoli e si è andati avanti con un doppio concerto: prima quello del coro Vocachildren e infine quello della banda musicale cittadina. Sempre ieri sono state accese le luminarie nel cuore della città e sono cominciate le proiezioni a tema natalizio sulla facciata del palazzo comunale.

"Dopo questo 2024 segnato da eventi sfidanti e difficili, possiamo ritrovare la magia del Natale pronta ad accendere e colorare Imola per le prossime settimane, in un tempo che speriamo possa portare pace e conforto", commenta il sindaco Marco Panieri. È online la nuova app ‘Eventi al Centro’ per restare aggiornati sulle iniziative in programma durante queste festività e non solo.

"Un altro tassello per la promozione dei tanti eventi che l’Amministrazione comunale e numerosi operatori organizzano durante l’anno – afferma l’assessore al Centro storico e alle Attività produttive, Pierangelo Raffini –, che insieme ai nuovi esercizi commerciali aperti in questi ultimi mesi offrono un motivo per frequentare il centro storico". In occasione del Natale, molti e vari gli eventi culturali e gli spettacoli tra i quali gli imolesi potranno scegliere. "Una ricca programmazione – conclude l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi – che accompagnerà tutte le famiglie imolesi anche quest’anno".