Andrea Costa e Virtus Gare al Ruggi, tutte le date

L’Andrea Costa diventa UP Andrea Costa Imola. Nel giorno in cui arriva la quadra con la Virtus per la suddivisione delle gare casalinghe al PalaRuggi, ecco l’accordo con la UP Agenzia per il Lavoro Spa che sarà il nuovo main e title sponsor del club per la stagione sportiva ormai alle porte. Un nuovo marchio ritorna dunque sulle divise biancorosse a distanza di quattro anni dall’ultima volta, quando il brand Le Naturelle del gruppo Eurovo accompagnò l’ultima stagione di serie A2 nel 2019/2020. La UP Agenzia per il Lavoro SpA è una società con sede a Medicina, avvicinatasi al mondo biancorosso grazie all’intervento diretto di Christian Pavani. Conta 1.700 dipendenti, 10 filiali in Italia e due all’estero in Germania e Pakistan. "Questa partnership rappresenta molto più di una semplice sponsorizzazione: è l’inizio di una sinergia vincente dove passione, innovazione e professionalità si fondono per raggiungere obiettivi ambiziosi", sono le parole del presidente della società Salvatore Gravina. Da ricordare anche la conferma della Coop Capri tra gli storici sponsor biancorossi. Quanto alla divisione delle gare casalinghe, il calendario vedrà i biancorossi giocare sei gare la domenica (alle 18) e sei il sabato sera (alle 20:30). Si parte il sabato già alla prima giornata, con l’Andrea Costa che debutterà con Fidenza sabato 28 settembre, e qui l’anticipo fa comodo vista la trasferta ad Agrigento del mercoledì dopo. Gli altri sabati sono il 12 ottobre con Ragusa, il 19 ottobre con Capo d’Orlando, il 30 novembre con Treviglio, il 14 dicembre con Legnano, l’8 febbraio con Agrigento. Quanto agli infrasettimanali (sempre 20,30) vi sono due mercoledì (29 gennaio con Desio e 26 febbraio con San Vendemiano) e due giovedì (14 novembre con Vicenza e 20 febbraio con Crema), mentre si giocherà lunedì 6 gennaio alle 18 con Omegna e venerdì 18 aprile (20,30) con Saronno nel classico anticipo di Pasqua. A giorni si definirà la giornata di domenica 9 marzo (con Monferrato), legata a come si accorderanno Virtus e Clai per il turno di domenica 1 dicembre. Intanto venerdì 13, alle 19,30, al bar Controcorrente (piazza Matteotti) ci sarà la presentazione della squadra.

Luca Monduzzi