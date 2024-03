Area sportiva al parco, il taglio del nastro

Il Comune di Casalfiumanese ha aderito al progetto ‘Sport di Tutti – Parchi’ che Sport e Salute, società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, promuove insieme ad Anci. L’iniziativa sarà presentata domani alle 15.30 al ‘Parco Via Luca Ghini’ alla presenza della sindaca Beatrice Poli, dell’assessore allo sport Filippo Vega, della coordinatrice del percorso Antonella Luminosi, della presidente di Z.Fitness Valentina Monducci e dei testimonial sportivi Simone Cerasuolo, Federico Poggio e Carlotta Giovannini. L’incontro sarà moderato dal giornalista Mattia Grandi. L’area attrezzata digitalizzata di Casalfiumanese, che sarà in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese, si troverà nel ‘Parco Via Luca Ghini’ e sarà disponibile per tutti i cittadini desiderosi di praticare attività fisica da soli o in gruppo. Su ogni singolo attrezzo si potranno scaricare i tutorial di allenamento con un Qrcode. Gestione affidata alla Asd Z.Fitness. Dopo il taglio del nastro, spazio all’attività dimostrativa degli attrezzi.