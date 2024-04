Fresi racconta il campione tra lo Stignani e l’Autodromo

C’è anche uno spettacolo teatrale tra i tanti modi in cui la città ha deciso di onorare il suo figlio adottivo più amato. ‘Fresi racconta Senna’ è un monologo sulla vita di Ayrton Senna raccontata dall’attore Stefano Fresi che verrà messo in scena e ripreso per uno speciale tv (ma proposto anche allo Stignani mercoledì alle 21) direttamente sul rettilineo dell’Autodromo. La pista è stata trasformata in platea e un pubblico di giovani nati dopo il 1994 selezionati contribuirà a creare un’atmosfera carica di emozioni. Eccezionalmente, per la prima volta in trent’anni, la Williams F16 di Ayrton tornerà nella posizione in cui si trovava il giorno in cui partì l’ultimo giro della vita del più grande pilota della storia. Nella registrazione, l’atmosfera suggestiva sarà arricchita dalla proiezione sulla torre del circuito, in esclusiva, delle immagini che riprendono Senna nei minuti precedenti la partenza. Raccontare (e ascoltare) Senna proprio da lì, dal punto in cui è partito per l’ultima volta e non è più tornato, sarà certamente qualcosa di molto forte, in un evento sostenuto anche dalla Regione. A trasferire queste emozioni, un artista straordinario: Stefano Fresi. Come detto, la sera del primo maggio alle 21 lo spettacolo si terrà nel teatro comunale Ebe Stignani. In scena, l’attore sarà accompagnato da una band di cinque elementi e da una cantante. Lo spettacolo è a ingresso gratuito e va prenotato online tramite il sito ayrton-senna.it. Il testo del monologo è tratto dal libro ‘Perdere Senna’ del regista e scrittore Giorgio J. Squarcia in uscita nelle libreria il 21 maggio per la casa editrice PaperFirst, che inaugura la nuova collana ‘Pop’; il libro è arricchito da contributi inediti, oltre che dello stesso Fresi, di Cesare Cremonini, Luca Cordero di Montezemolo, Linus, Daniele Massaro, Alessandro Costacurta, Leo Turrini, Adriano Panatta, Paolo Barilla, Andrea Bocelli, Rocco Benetton, Giampaolo Dallara, Massimo Zanetti, Evaristo Beccalossi, Stefano Domenicali, Silvia Colombo.