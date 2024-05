Abusi sessuali su una 12enne, aveva invitato a casa due amici: "Prima le avance poi lo stupro"

Modena, 12 maggio 2024 – Una violenza tra minorenni che si sarebbe compiuta tra le mura di casa. Un incontro che doveva essere tra amici e che invece si sarebbe trasformato in orrore per una ragazzina di soltanto 12 anni, che si è presentata al pronto soccorso del Policlinico di Modena denunciando i segni di uno stupro. Una vicenda per il momento avvolta dal massimo riserbo e che si sarebbe verificata giorni fa, ma emersa solo ieri quando la giovane si è recata in ospedale per un controllo.

È stato lo stesso nosocomio ad allertare le forze dell’ordine: con tutta probabilità lunedì la famiglia della dodicenne si recherà in questura per formalizzare la denuncia, sulla quale dovrà fare chiarezza la squadra Mobile della polizia raccogliendo prove e testimonianze.

Da quanto emerso da una prima ricostruzione, tutto sarebbe avvenuto all’interno dell’abitazione della presunta vittima che avrebbe invitato a casa, insieme a un’amica, due ragazzini poco più grandi di lei. Parliamo di due minori, che avrebbero – il condizionale è d’obbligo – tra i 15 e i 16 anni. Non è chiaro se siano stati conosciuti nell’ambiente scolastico o, invece, in un altro contesto.

Dalle avance la situazione sarebbe degenerata fino alla violenza sessuale. Cosa sia avvenuto è tutto da verificare, così come le eventuali responsabilità dei due ragazzini che rischiano una accusa pesantissima – violenza sessuale di gruppo –, se quanto denunciato dalla 12enne troverà riscontri oggettivi.

Saranno fondamentali i risultati degli accertamenti ostetrico-ginecologici per dare un responso sullo stupro. Un episodio che, se confermato, risulterebbe gravissimo, soprattutto per le circostanze e per la giovane età della vittima.

La ragazzina, dopo essersi rivolta al pronto soccorso (che al Policlinico ha un’area dedicata ai minorenni), è stata subito presa in carico dall’ospedale in un percorso dedicato e protetto, che impone la massima riservatezza. Oltre al pronto soccorso pediatrico, è stato allertato lo staff ostetrico-ginecologico per individuare tracce degli abusi e dare supporto alla 12enne, sotto choc. Nelle prossime ore verrà depositata la denuncia, che farà partire le indagini.