Ausl, de Pascale assicura:: "Nessuna decisione contro i territori"

Dopo le promesse su un futuro più roseo per Montecatone, dal Pd arrivano rassicurazioni anche sull’autonomia dell’Ausl. Se nel primo caso a impegnarsi è stato l’assessore regionale uscente, Raffaele Donini, in corsa per un posto nella nuova Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, tocca ora al candidato presidente della Regione, Michele de Pascale, spendersi su un tema sempre molto sentito dagli imolesi quando si parla di sanità. Lo ha fatto più volte nei giorni scorsi durante gli incontri con gli elettori a Bubano e a Castel San Pietro Terme ai quali ha partecipato assieme a Fabrizio Castellari, aspirante consigliere regionale sostenuto dai Dem nel circondario.

"Nel mio territorio sono stato fra i protagonisti della nascita di una grande azienda sanitaria e rivendico la bontà di quella scelta – sottolinea de Pascale –. Ma si può assolutamente riorganizzare bene il sistema sanitario regionale anche lasciando autonoma l‘Ausl di Imola, essendo questa la richiesta che proviene a gran voce dal suo territorio e su questa garanzia prendo un impegno formale, nessuna decisione sulle aziende sarà presa contro i territori. Il prerequisito per farlo però è una Regione più forte nel dare una visione comune al governo di tutte le aziende e una piena valorizzazione delle relazioni di Imola con tutti i distretti più prossimi, da quelli della Città metropolitana di Bologna, con cui è in corso una positiva integrazione, fino a quelli della Romagna".

Da parte sua, Castellari incassa le rassicurazioni. E rilancia: "Raccogliamo con grande soddisfazione le parole di de Pascale. Ci impegniamo a dialogare per integrare i nostri servizi con quelli dei distretti sanitari a noi più vicini e per rispondere ancora meglio, e tutti insieme, ai bisogni di cura dei nostri cittadini. Per il nostro territorio, fare riferimento ad una azienda sanitaria come è l‘Ausl di Imola, che anche durante il Covid ha dimostrato di essere in grado di anticipare e promuovere azioni all‘avanguardia a supporto della salute della popolazione, è fondamentale".

Più in generale, secondo il candidato al Consiglio regionale, l’obiettivo resta quello di "valorizzare il più possibile le nostre eccellenze. E ci batteremo con tutte le nostre forze – prosegue – affinché il Governo nazionale aumenti le risorse per la salute delle persone e investa maggiormente su prevenzione, innovazione e a contrasto dei fenomeni di isolamento sociale".

Oltre all’appoggio di de Pascale sul fronte dell’autonomia dell’Ausl, in questi giorni Castellari porta a casa anche il sostegno alla propria candidatura da parte della sindaca di Castel San Pietro, Francesca Marchetti, consigliere regionale negli ultimi due mandati, dalla quale ambisce a raccogliere il testimone.

"Castel San Pietro Terme è mobilitato per sostenere Fabrizio, la sua competenza e il ruolo e il patrimonio che potrà esprimere in Assemblea legislativa conoscendo bene questo territorio e tenendo un raccordo interistituzionale con i sindaci, i cittadini e il tessuto socio-produttivo che questa comunità esprime – le parole pronunciate da Marchetti al termine di una doppia assemblea del Pd locale prima a Osteria Grande e poi a Castello –. Siamo al suo fianco e lo sosteniamo in tutti i modi perché sappiamo che avere una voce in Regione farà la differenza".

e.a.