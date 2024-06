Avis, l’appello: : "Donare sangue fa bene a tutti"

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue che ricorre oggi giugno, è esposto sul balcone centrale del Municipio di Castel San Pietro Terme, in piazza XX Settembre, uno striscione dell’Avis Comunale di Castel San Pietro Terme, per festeggiare insieme questa ricorrenza e per ricordare a tutti i cittadini l’importanza del dono del sangue e del plasma: "Un gesto altruistico e di solidarietà che contribuisce alla salute e al benessere dell’intera comunità – spiegano dall’associazione – . Come risorsa insostituibile, il sangue e gli emocomponenti svolgono infatti un ruolo di primaria importanza in interventi chirurgici, nei trattamenti medici complessi e nella cura di malattie croniche. Per questo il fabbisogno è costante e la ricorrenza della Giornata Mondiale del Donatore - istituita nel 2004 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) - serve a ricordare la necessità di un approvvigionamento continuo. "In questa giornata vogliamo ringraziare in particolar modo tutte le donatrici e i donatori di Castel San Pietro Terme per il loro generoso e costante gesto di solidarietà e grande senso civico - afferma Cristina Baldazzi, presidente dell’Associazione - e i Soci volontari, che supportano le iniziative, le manifestazioni e tutto ciò che Avis organizza durante l’anno. Anche grazie al loro impegno, martedì prossimo, 18 giugno, inizieranno in piazza XX Settembre le tombole organizzate dalla nostra associazione, alle quali tutti i cittadini sono invitati".