‘Bertozzi&Casoni, ultimi giorni per la mostra

Ultimi giorni di apertura per la mostra ‘Bertozzi&Casoni - Tranche de vie’, allestita fino a lunedì primo aprile a Palazzo Tozzoni. Dopo quasi cinque mesi di apertura, durante i quali si è registrata la cifra record di più di 30mila accessi alle tre sedi della mostra, e dopo la proroga concessa per la sola sede di Palazzo Tozzoni, vero cuore del progetto espositivo, si avvicina il momento della chiusura anche per la sezione allestita nelle fastose sale dei conti Tozzoni.

Qui le opere di Bertozzi&Casoni si sono offerte al pubblico in un originale allestimento che ha coinvolto i visitatori in uno spaesante gioco di scambio tra realtà e finzione. La particolarità di questo allestimento è stata sottolineata da numerosi critici e addetti ai lavori, ma è anche stata apprezzata dal pubblico che ha avuto modo di conoscere gli stupefacenti lavori di Bertozzi&Casoni in un contesto che ne ha amplificato enormemente il respiro.

"Le sale della casa-museo non sono una semplice location – sottolinea il curatore e direttore dei musei imolesi, Diego Galizzi –. Piuttosto sono complici di un percorso corale e ambiguo, dove tutto concorre a comunicare un forte senso di spaesamento. Un mirabile gioco di scambio tra realtà e finzione che asseconda e amplifica gli aspetti più caratteristici dell’opera di Bertozzi&Casoni: la teatralità, propensione allo stupore, l’innato senso di ironia e la ricerca di una mimesis spericolata e accattivante".

Per l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi "questa mostra ha colpito e arricchito tutti, dai bambini agli adulti, dalle persone meno abituate a frequentare mostre e musei ai più attenti conoscitori d’arte. È stata un’esperienza importante che – conclude Gambi – dimostra come Imola può essere riconosciuta come una città in grado di proporre eventi artistici di altissimo livello e di richiamo nazionale".

Nel weekend pasquale la mostra ‘Bertozzi&Casoni - Tranche de vie’, a Palazzo Tozzoni, sarà aperta al pubblico venerdì 29 marzo dalle 15 alle 19, sabato 30 marzo, domenica 31 marzo (Pasqua) e lunedì 1 aprile (Pasquetta) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. È inoltre possibile partecipare ad una visita guidata sabato 30 marzo alle 10.30, su prenotazione contattando Imola Musei (t. 0542.602609 e-mail: musei@comune.imola.bo.it). La visita guidata sarà attivata al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Il costo della visita guidata è di 5 euro (gratuita per minori di 14 anni accompagnati), più il regolare biglietto d’ingresso al museo.