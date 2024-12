Borgo, obiettivo risparmio. Nuova illuminazione nella zona industriale

Nuova luce nella zona industriale di Borgo Tossignano. Sono terminati qualche giorno fa i lavori di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica in via Allende.

L’intervento, coperto con fondi Pnrr per un totale di 50mila euro, hanno riguardato 25 punti luce particolarmente energivori a causa di lampade obsolete che sono state sostituite con apparecchiature molto performanti a tecnologia led. Così la giunta borghigiana guidata dal sindaco Mauro Ghini ha puntato forte su risparmio energetico e abbattimento dei costi di manutenzione oltre a strizzare l’occhio all’ambiente. Sostituito anche il quadro di comando esistente, e tutti i dispositivi annessi, prima di effettuare una mappatura completa di revisione dei cavi e giunti con il rifacimento di quelli in dispersione. Il nuovo impianto assicurerà prestazioni illuminotecniche adeguate alla zona in base ai parametri di classificazione della strada interessata con particolare attenzione ai passaggi pedonali. "Siamo davvero soddisfatti per il raggiungimento di un primo obiettivo significativo nel percorso di completa riqualificazione della nostra zona industriale – ha detto il sindaco Ghini -. Nello specifico, questo intervento porterà ad un netto ridimensionamento delle spese di utenza in bolletta per il municipio con una stima di pareggio dell’investimento sostenuto nell’arco di un quinquennio".

Ma non è tutto: "La nuova illuminazione fa rima anche con il deciso salto di qualità in termini di sicurezza per un’area nevralgica del paese – ha aggiunto -. Si tratta del primo tassello nel progetto di riqualificazione della zona industriale. Le nostre prossime mosse? Rivederne la viabilità e migliorare le sue aree verdi". Intanto, tra le novità degli ultimi giorni c’è pure quella dell’installazione di due telecamere TargaSystem. L’operazione fa parte di un più ampio piano circondariale, in stretta collaborazione con il corpo intercomunale di Polizia locale, per rafforzare il monitoraggio e la sicurezza stradale nei punti nevralgici del territorio. Per quanto riguarda Borgo Tossignano, infatti, i dispositivi sono stati collocati strategicamente su via Codrignanese (vicino alla biblioteca comunale, ndr) e sulla provinciale Montanara.