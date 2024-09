Calabrese e Pierfederici ribaltano la Sammaurese

SAMMAURESE

1

IMOLESE

2

SAMMAURESE: Ravaioli; Bolognesi (8’st Scanagatta), Morri, Canalicchio, Hasanaj, Sedioli (36’st Misuraca), Maltoni (15’st Casadio), Ravaioli N., Papa, Pacchioni (21’st Jeffres Imoh), Montesi (5’st Gabielli). A disp. Morigi, Proverbio, Valdinoci, Misuraca, Lombardi. All. Taccola.

IMOLESE: Salgado; Ballanti (21’st Manzoni), Dall’Osso, Ale (15’st Elefante), Agbugui (36’st Garavini), Brandi, Vlahovic, Pierfederici (15’st Gasperoni), Calabrese (15’st Melloni), Mattiolo, Raffini. A disp. Adorni, Fabretti, Garavini, Manes, Vasconcellos. All. D’Amore.

Arbitro: Oristanio di Perugia.

Reti: 9’pt Bolognesi (S), 14’pt Calabrese (I), 4’st Pierfederici (I).

Note: ammoniti Ale (I), Sedioli (S), Canalicchio (S); espulso al 33’st Scanagatta per doppia ammonizione.

Rimonta, vittoria e passaggio del turno. L’Imolese inaugura al meglio la nuova stagione, vincendo 2-1 in casa della Sammaurese ed eliminandola per il secondo anno di fila dalla Coppa Italia di Serie D (per altro con lo stesso punteggio di 12 mesi fa). Per primi a passare, al 9’, sono i padroni di casa: Bolognesi recupera palla a centrocampo, triangola con Montesi, e batte sotto porta Salgado sbloccando la partita (1-0).

Un vantaggio che dura però soltanto una manciata di minuti. Merito dell’Imolese che, al 14’, rimette tutto in parità, con una bordata dalla distanza di Calabrese, che bagna il suo esordio rossoblù con un jolly da ricordare (1-1).

Alla mezz’ora, subito dopo un balsamico cooling break, Calabrese pesca Mattiolo al limite dell’area, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

Un minuto più tardi ci riprova Calabrese, che passa in mezzo a due difensori; entra in area, ma viene fermato da un bell’intervento di Ravaioli. Sul finire di primo tempo si rivedono i giallorossi, con Montesi che impegna Salgado con un potente rasoterra appena fuori dall’area. In avvio di ripresa, il gol-partita. Minuto 49, pallone vagante in area e Pierfederici è il più lesto di tutto a spedirlo in rete: 2-1 e Sammaurese ribaltata.

L’Imolese non si ferma e va vicina al tris in due occasioni; prima con lo stesso Pierfederici, poi ancora con Mattiolo, chiuso un’altra volta da un attento Ravaioli.

Si gioca ad una porta sola, almeno fino al 64’, quando Papa scende sulla sinistra, prende la mira e calcia, ma Salgado è bravo a bloccare in due tempi. Poi, spazio alle forze fresche, da una parte e dall’altra, ma il vantaggio dell’Imolese resta intatto, nonostante i tentativi di Hasanaj e Imoh, disinnescati al meglio da un ottimo Salgado. Dopo i 6 di recupero, Oristanio fischia la fine: rossoblù vittoriosi e col pass per il turno successivo, dove affronteranno i marchigiani della Forsempronese.

Giovanni Poggi