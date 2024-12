‘Campo estate Liberi’, l’impegno dei volontari

Elementi di analisi importanti sono emersi dall’incontro di restituzione con i volontari che hanno preso parte all’ultimo ‘Campo Estate Liberi 2024’. Il progetto, voluto e finanziato dal Nuovo Circondario Imolese nell’ambito della programmazione relativa alle politiche giovanili, è stato promosso dal presidio circondariale di Libera ‘A. Giacomelli’ insieme alla sezione felsinea dell’associazione. L’esperienza ha visto la partecipazione di 20 giovani, 14 ragazze e 6 ragazzi, accompagnati da due educatrici professionali della cooperativa sociale ‘Officina Immaginata’ che è parte integrante del progetto. Una bella modalità per condividere l’esperienza di lavoro vissuta la scorsa estate nelle terre pugliesi confiscate alla criminalità organizzata. Ma anche per ampliare il dialogo con gli amministratori e stimolare una riflessione sui metodi divulgativi più opportuni per raggiungere altri giovani. Ragazzi, di età compresa tra i 15 ed i 28 anni con residenza in uno dei dieci comuni dell’unione, che durante la settimana di attività manuale hanno approfondito il tema della lotta alle mafie. Il campo, infatti, ha l’obiettivo di formare e consolidare la cultura della legalità affinché possa contrapporsi ai filoni di violenza e ricatto. Una proficua occasione per contribuire al riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità in modo diretto e responsabile: "È stata una grande soddisfazione carpire dalla viva voce dei nostri giovani il valore di un’esperienza formativa che resterà per sempre impressa nei loro ricordi di vita. Massimo impegno per coinvolgere altri ragazzi", ha sottolineato la sindaca Beatrice Poli con delega alle Politiche Giovanili per il Circondario.