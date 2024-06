Cantina Merlotta, nuova linea di vini

Più di 60 anni di storia e una nuova linea di vini. Merlotta, cantina vitivinicola di Imola, è in festa per presentare l’etichetta Tridente. Dal Tridente Bianco Albana docg Secco 2022 da vendemmie tardive, ottenuto dall’assemblaggio delle tre annate 2022, 2021 e 2020, al Sangiovese doc Superiore Riserva 2021. Senza dimenticare il Tridente Metodo Classico ricavato dal vitigno di Albana 36 mesi dosaggio zero. Un nuovo corso che avanza per la famiglia Minzolini nel rispetto di tradizione, qualità, passione, eccellenza ed il forte senso di appartenenza al territorio. L’idea alla genesi del progetto è chiara: i tre vini, che si distinguono per esclusività, prestigio ed eleganza, sono anche un viaggio a ritroso fino alle origini della stessa cantina. Nei mesi scorsi, infatti, è stata fatta ricerca storica, artistica e mitologica a partire da quei draghi marini che caratterizzano da tempo il marchio Merlotta. Già, tutto inizia con un antico affresco presente nella sala padronale della residenza privata di famiglia. Una stanza ancora oggi impreziosita da dipinti capaci di affascinare esperti e visitatori. I critici d’arte, infatti, riconducono i draghi e i tridenti ai cortei marini legati a Nettuno, divinità delle acque, in una riproposizione in ambito agricolo necessaria per invocare la prosperità dei vigneti. Così la linea Tridènte, identificata per il suo riconoscibile marchio a ombrello, si lega indissolubilmente all’evoluzione di un filone mitologico che ha segnato millenni di miti e leggende. E la scelta di abbinare il brand Merlotta all’antica simbologia è sinonimo della volontà di elevare ulteriormente una produzione già riconosciuta e certificata come di altissima qualità. La novità sarà tenuta a battesimo da un grande evento di presentazione, con ingresso ad invito, nella sede di Merlotta nel pomeriggio di sabato, dalle 16 alle 24.