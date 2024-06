Cefla, il bilancio. Aumentano i ricavi e l’utile sale di 5 milioni: "Ci sono basi solide"

Utile netto di 66 milioni (cinque in più dell’anno precedente), ricavi in aumento e patrimonio in crescita. Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del gruppo Cefla va in archivio con ottimi risultati economici e finanziari. I ricavi si attestano a 684,9 milioni di euro, in aumento del 5,8% rispetto al 2022. Quelli in Italia aumentano di 4,2 punti percentuali, raggiungendo la quota del 47,2% sul totale consuntivato dal Gruppo. Un incremento, quest’ultimo, "imputabile all’espansione dei lavori della business unit Engineering operante prevalentemente sul mercato impiantistico domestico", spiegano da Cefla.

Il patrimonio netto si consolida a 403 milioni, in crescita del 15% rispetto al 2022, confermando la decisiva solidità patrimoniale dell’azienda. La posizione finanziaria netta registra in chiusura d’esercizio un saldo positivo di 74 milioni di euro, "confermando l’ottima situazione finanziaria del Gruppo – commentano sempre dal colosso cooperativo imolese – la cui gestione operativa ha creato nell’esercizio in chiusura la liquidità necessaria per autofinanziare la gestione corrente e i vari investimenti".

Mettendo in evidenza i "risultati importanti" a coronamento di specifiche azioni strategiche attuate dalle singole business unit aziendali, per "difendere i risultati operativi e preservare le quote di mercato minacciate dalla situazione socio-economico globale complessa e incerta", da Cefla sottolineano l’attenzione verso il percorso tracciato dal green deal europeo e della transizione energetica, sviluppando in ambito nuovi impianti a fuel cells. E ancora, dall’azienda pongono l’accento sulla strategia di semplificazione e cambiamento, sia operativo che organizzativo, messa in campo dal settore Finishing per il mantenimento della leadership di mercato. Infine, l’attenzione sulla gestione delle catene di fornitura, sulla continuità produttiva, e i continui investimenti realizzati dal comparto Medical Equipment in nuovi prodotti, personale e progetti di digitalizzazione. "In coerenza con questa ‘mission’ e con gli obiettivi di crescita, il 2023 è stato caratterizzato – proseguono da Cefla – da importanti investimenti". In questa ottica, dall’azienda rivendicano i 13,5 milioni di euro stanziati per attività di ricerca, sviluppo e innovazione per "continuare a competere con successo sui rispettivi mercati di riferimento". E poi i 2,5 milioni di euro in attività legate alla sostenibilità ed efficientamento energetico per la riduzione dei consumi energetici delle sedi di Imola, che nel 2023 hanno permesso una riduzione del 7% rispetto all’anno precedente del Tep (tonnellate equivalenti di petrolio).

"Innovazione tecnologica, progetti legati all’intelligenza artificiale e alla transizione ecologica, sono al centro della nostra visione – dichiara il direttore generale Paolo Bussolari –. Il risultato del bilancio 2023 conferma la nostra volontà di investire su tutti i business presenti in Cefla e rimane fermo il nostro principale obiettivo che è quello di presidiare costantemente i mercati con le massime competenze".

Soddisfatto anche il presidente Gianmaria Balducci: "Nonostante il contesto estremamente incerto, Cefla viaggia su basi solide, con un portafoglio clienti molto ampio, un’ottima reputazione e una visibilità internazionale aumentata grazie agli ottimi risultati che abbiamo ottenuto. Il nostro gruppo ha fatto del costruire connessioni tra differenti mercati la sua vera forza, l’approccio al futuro sta dunque cambiando ed evolvendo ma la responsabilità, l’impegno e la grande attenzione all’innovazione rimangono i nostri obiettivi".