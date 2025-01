Centro, la denuncia di Vacchi (FdI):: "Aree degradate nel cuore della città"

Sos degrado in centro storico. A farsi portavoce delle proteste di un gruppo di residenti è Nicolas Vacchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale.

"Anche all’inizio di questo 2025 sono costretto a denunciare, come ho già fatto in tante altre occasioni, lo stato vergognoso in cui spesso versa la strada sottostante l’arco fra via IX Febbraio e via Giovanni da Imola", riferisce l’esponente di opposizione. Un problema, questo, "al quale si aggiungono le non meno degradanti situazioni di sporcizia in alcune zone nel cuore della città", prosegue Vacchi.

"Immondizia abbandonata, escrementi, urine, peraltro non si sa se di animali o di persone assolutamente incivili, sono il corredo del luogo in questione che si staglia tra la Curia Diocesana, l’ospedale vecchio e la via Emilia – è la ricostruzione del consigliere comunale meloniano –. Purtroppo questa zona, negli anni, è divenuta, insieme ad alcuni tratti limitrofi, meta appetibile per tutti coloro che intendono andare contro le norme della più semplice civile convivenza, scaricando immondizia e deiezioni, rimanendo impuniti".

Secondo quanto riferito dai residenti, la situazione è peggiorata negli ultimi giorni. "Dopo Capodanno, la strada in questione si trova in condizioni nuovamente contrarie alla decenza – aggiunge Vacchi –. In passato ho segnalato la questione anche agli uffici comunali competenti e per conoscenza al sindaco Panieri, visto che è il primo garante del vivere civile della nostra città, nonché il primo fra noi pubblici amministratori che dovrebbe avere a cuore il decoro urbano, l’igiene pubblica e la bellezza del nostro centro storico. Penso che le istituzioni debbano dare una risposta continua e non ‘a singhiozzo’. E soprattutto concretamente impegnarsi a risolvere tanto disagio. Non se ne può più: vogliamo pertanto che l’amministrazione dia risposte e provveda a una pulizia a fondo dell’area".