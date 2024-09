Chef, premi e bancarelle. È il weekend del miele

Il recupero della Carrera non ferma il week end del miele. Se lo sport ecologico castellano si guadagnerà il palcoscenico nel pomeriggio di domenica, le altre due giornate e mezza del lungo week end di metà settembre vedrà come assoluto protagonista il miele. In vasetto, nella cucina degli chef stellati, negli istituti alberghieri, il dolce nettare la farà da padrone rendendo protagonista anche il pubblico che accorrerà in centro storico. Domani infatti, nella giornata che si aprirà e proseguirà al Cassero con un doppio appuntamento mattutino e pomeridiano dedicato in particolare a chi opera nel settore, alle 19 piazza Acquaderni sarà imbandita per ospitare l’"Honey APEricena", con miele sugli scudi ma accompagnato da tanti altri prodotti locali. Il clou arriverà però in serata, nell’adiacente piazza XX Settembre, dove verrà lanciato il nuovo progetto di promozione dei mieli italiani nell’alta cucina, quei ‘Mieli Italiani tra le stelle’ che l’Osservatorio Italiano Miele (che ha sede proprio a Castel San Pietro) diventato un libro tradotto in quattro lingue, con all’interno ricette che vedono il miele come protagonista, realizzate da chef stellati di tutta Italia. Il libro arriverà quest’anno fino al G7 dell’Agricoltura a Siracusa, prima di sbarcare a Venezia il 22 settembre all’Extraordinary Food and Wine e a fine settembre al Salone del Gusto di Torino. "Con la spietata concorrenza dell’est Europa che incalza è necessario promuovere e soprattutto nobilitare il miele italiano", traccia la strada Giancarlo Naldi, Direttore dell’Osservatorio.

E sempre in questa direzione va anche il lancio di un nuovo progetto, "I gusti dei mieli nella cucina d’autore", concorso che l’Osservatorio presenterà domani sera e che vedrà protagonisti gli istituti alberghieri di tutta Italia. "Questo progetto con gli istituti alberghieri non è un passo indietro rispetto a quello che vede protagonisti gli chef stellati, ma piuttosto un allargamento", spiega Naldi, che conferma il rafforzamento del rapporto con il locale ‘Bartolomeo Scappi’ coinvolgendo i ragazzi dell’istituto anche nello ‘Swing cooking show’ che seguirà venerdì alle 21 in piazza, con la musica ad accompagnare la preparazione e la degustazione di ricette realizzate dallo chef Igles Corelli, presente alla serata come l’attore Vito e il poliedrico Patrizio Roversi, quest’ultimo di nuovo in pista come conduttore domenica alla premiazione del concorso più importante dell’anno per il miele, le ‘Tre Gocce d’Oro’. Un ruolo da protagonista lo avranno naturalmente le bancarelle degli apicoltori che gremiranno via Matteotti da sabato mattina, e che saluteranno Castel San Pietro domenica alle 13.30 per lasciare posto ai preparativi della Carrera.

Claudio Bolognesi