Clai, Caliendo pensa positivo

La pre season è quel momento dell’annata in cui si gettano le basi. Dove nel periodo prima del campionato il gruppo lavora, suda e mette benzina nelle gambe. Adesso più che mai in casa Clai è il tempo di accelerare i tempi, e in primis c’è da assorbire il passaggio dalla palestra Volta al PalaRuggi: "La prima settimana – le parole di coach Nello Caliendo – è andata bene ma è stata di adattamento per ragioni logistiche e il trasferimento è stato positivo. Un cambiamento assorbito subito da tutti noi con curiosità e voglia di conoscere i nuovi spazi". La squadra però è in parte nuova: "Anche i cambi di organico sono stati molto positivi, le nuove si stanno ambientando e ho visto un gruppo motivato sotto tutti i punti di vista". Davanti c’è un’altra settimana da dieci allenamenti complessivi divisi fra la palestra pesi del PalaRuggi e il lavoro sul parquet, la dove nascono gli schemi e le tattiche da opporre alle avversarie. Prima amichevole il 7 settembre quando al Ruggi arriverà l’Altafratte Nuvoli Padova.