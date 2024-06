Coldiretti sfila in corteo a Bologna: "Troppi danni dai cinghiali"

C’erano anche tanti imolesi alla manifestazione di Coldiretti che si è tenuta ieri a Bologna. Al centro quella che l’associazione definisce la "proliferazione dei cinghiali" che "non rappresentano più solo un problema per i raccolti dei nostri agricoltori, ma anche per la sicurezza dei cittadini. Coldiretti è in piazza oggi per dare un messaggio ancora più forte a tutte le Istituzioni. Siamo qui a chiedere l’adozione di un piano regionale straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica". Sono le parole del Presidente regionale di Coldiretti, Nicola Bertinelli in occasione della mobilitazione che ha visto oltre 4mila agricoltori da tutta l’Emilia-Romagna scendere in piazza e sfilare fino alla sede della Regione.