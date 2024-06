Concerti Accademia, il finale. Ecco il Quartetto Amantine

La ricca rassegna dei ‘Concerti dell’Accademia’, promossa dalla Fondazione Accademia internazionale di Imola in collaborazione con il Comune, arriva al suo appuntamento conclusivo questa sera con le ‘Nuove Scritture’ a cura degli allievi dell’Accademia della composizione. La sala di musica da camera della Rocca sforzesca ospiterà, alle 18.30, le opere inedite degli allievi compositori, eseguite dagli studenti dell’Accademia, in una perfetta sintesi artistica che è una delle cifre caratteristiche della rassegna e dell’attività didattica della istituzione.

Ad aprire il concerto, il Quartetto Amantine. Formato da Beatrice Ferrari al violino, Giulia Guardenti alla viola, Georgia Morse al violoncello e Martina Sighinolfi al pianoforte, eseguirà ‘Fra le onde e il pensiero’ per violino, viola, violoncello, pianoforte ed elettronica di Luca Battistel. A seguire, ‘E ci ritroviamo’ per due viole, sassofono e loop elettronico di Gioia Gurioli sarà eseguito da Elisabeth Reholid e Giulia Guardenti alla viola e da Riccardo Brandi al sassofono. ‘Notte di luna’ jisei per due chitarre amplificate, di Mattia Dattolo, sarà affidato a Carlo Geraci e Martina Malagesi, mentre i violini di Sofia Ceci e Pasquale De Ponto, la viola di Giulia Guardenti e il violoncello di Irene Barsanti saranno impegnati dell’esecuzione di ‘La pace senza sera’ per quartetto d’archi di Giulia Santagostino. Cora Bellati e Claudio Carrabino alla viola daranno vita a ‘Light green landscape - Deep red landscape - Sunny white landscape’ di Nicoletta Fenati mentre Gian Paolo Arena al violino e Chiara Di Francesco al pianoforte eseguiranno ‘Baratro’ di Francesco Morabito.

L’attività concertistica della Fondazione Accademia ‘Incontri con il maestro’ riprenderà con l’Imola summer music academy and festival, a partire dal 29 giugno.