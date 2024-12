Concerti di Natale alla Vassura-Baroncini: musica e tradizioni a Imola

Tornano i tradizionali ‘Concerti di Natale’ alla scuola di musica Vassura-Baroncini. Come ogni anno, protagonisti gli allievi e le allieve che, da solisti o in gruppi di musica d’insieme.

Il primo concerto è in programma oggi alle 16.30 in piazza Matteotti e avrà come protagonisti la Vassura Baroncini Brass diretta da Luigi Zardi e Giancarlo Galli e il Coro voci bianche e adolescenti condotto da Sebastiano Cellentani e Valentina Domenicali. Il secondo appuntamento sarà domani alle 18 nell’Auditorium della scuola di musica, in via Fratelli Bandiera 19. Si esibiranno allievi e allieve come solisti e in piccole formazioni. L’auditorium della Vassura-Baroncini ospiterà anche l’ultimo concerto, martedì 17 dicembre alle 19.30, con protagoniste le band dei gruppi di musica d’insieme rock e pop diretti da Alessandro Petrillo, Massimo Greco e Veronica Farnararo. Le iniziative sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Non solo musica in questi giorni di avvicinamento al Natale. Nel fine settimana, sono tante e varie le iniziative in programma in centro storico.

Domani torna l’appuntamento con i ‘Motobabbi’, che partiranno alle 14.45 dall’Autodromo e arriveranno, dopo due giri in pista, in piazza Matteotti per la tradizionale foto di gruppo. L’evento è organizzato con il supporto dell’associazione No Sprechi (i motobabbi per tradizione portano i regali di Natale ai bambini delle famiglie seguite e sostenute dall’associazione), del Moto Club Santerno Checco Costa, del Mc Racing Imolese #96, del MotoClub Imola, di Gresini Racing e del 04 Park – Monte Coralli, a dimostrazione della forte sinergia tra realtà locali e passione per il mondo delle due ruote.

Domenica 15 sarà invece l’occasione per assistere alla rappresentazione Accadde a Betlemme a cura della Scuola San Giovanni Bosco, alle 16.30. I ragazzi dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria verranno divisi in tre gruppi e partiranno da tre luoghi diversi della città per poi riunirsi in piazza Matteotti dove verrà ricostruita la Natività. L’evento si concluderà con la preghiera e l’esortazione natalizia del vescovo Giovanni Mosciatti.