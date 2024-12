Concerti Erf,. Ettore Pagano allo Stignani

Così giovane e già una star internazionale del violoncello. Ettore Pagano, classe 2003, sarà protagonista questa sera alle 21 al teatro comunale Ebe Stignani assieme a Maximilian Kromer (pianoforte) di un concerto nell’ambito del calendario invernale dell’Emilia Romagna Festival. In programma musiche di Beethoven, Brahms, Castelnuovo-Tedesco, Poulenc. Biglietti disponibili su Vivaticket e dalle 20 anche in biglietteria. Pagano ha già stravinto una quarantina di concorsi internazionali, ricevuto menzioni e vinto borse di studio, suonato in una ventina di paesi stranieri e in tante prestigiose sale da concerto. Una su tutte, la Carnegie Hall di New York. In questo concerto lo troviamo con un compagno altrettanto giovane e talentuoso, il pianista Kromer appunto, anche lui plurivincitore di concorsi, anche lui stella luminosa del pianismo internazionale. Il loro programma in duo mette bene in luce tutte le caratteristiche e le possibilità espressive di questa formazione, così ricca dal punto di vista sonoro da essere ormai uno degli ensemble più richiesti per i concerti di musica da camera. Eccolo: Ludwig van Beethoven: Sonata in fa magg. op.17 per pianoforte e corno (1800 – trascriz. per violoncello); Johannes Brahms: Sonata in fa maggiore per violoncello e pianoforte op. 99; Mario Castelnuovo-Tedesco: Toccata op. 83; Francis Poulenc: Sonata per violoncello e pianoforte.

Biglietti: I settore (platea e palchi centrali) 20 euro; II settore (palchi laterali) 16 euro; loggione 12 euro. Biglietti ridotti: I settore 17 euro; II settore 14; loggione 10. Hanno diritto al biglietto ridotto, tra gli altri, abbonati stagione di prosa teatro Stignani; over 65 anni e under 26; allievi e insegnanti scuola di musica Vassura-Baroncini; associati Cna Imola e Forlì-Cesena.