Consiglio comunale: 87 emendamenti al Dup e 2 al bilancio di previsione

Ottantasette emendamenti alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione e due al bilancio di previsione. Più tre istanze collegate a quest’ultimo. È il contributo fornito dai gruppi consiliari di maggioranza e opposizione alla manovra varata dal Municipio.

A inizio settimana è scaduto infatti il termine che la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari aveva fissato per la presentazione dei correttivi. Gli emendamenti e le istanze verranno discussi in occasione della seduta del Consiglio comunale fissata per giovedì 19 dicembre, alla vigilia dell’approvazione di Bilancio e Dup da parte dell’Aula di piazza Matteotti prevista appunto per il giorno successivo. Alle due sedute non parteciperà l’assessore Fabrizio Castellari, delegato ai conti del Comune, che nelle prossime ore si dimetterà per insediarsi da neo eletto nell’Assemblea legislativa regionale.

Come già accennato, i gruppi consiliari hanno presentato 87 emendamenti alla nota di aggiornamento al Dup 2025 (di cui 16 Riccardo Sangiorgi del gruppo misto, 15 la Lega e 56 Fratelli d’Italia) e due emendamenti al Bilancio di previsione 2025-2027 (Fratelli d’Italia).

Sono state inoltre presentate tre istanze collegate al Bilancio: due ordini del giorno del Partito democratico, riguardanti l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e i tagli alla spesa corrente dei Comuni, e una mozione della Lega per promuovere l’adesione al registro Contrassegno unificato disabili europeo.

Gli emendamenti saranno sottoposti nei prossimi giorni ai pareri di regolarità tecnica e contabile e saranno esaminati nel corso della conferenza capigruppo fissata per mercoledì 18 dicembre.

"Ringrazio tutti i gruppi per il lavoro di approfondimento e di studio svolto in queste settimane – dichiara il presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani –. Il Bilancio di previsione non è solo un documento contabile, ma rappresenta un atto politico attraverso il quale l’Amministrazione comunale indica quale idea e visione di città intende portare avanti nei prossimi anni".

Detto questo, "il mio auspicio è che la discussione sul Bilancio sia un momento di confronto serio improntato sul rispetto e sul dialogo fra le diverse forze politiche – prosegue Visani –. La democrazia dei Comuni, la più vicina ai cittadini, è la radice basilare della democrazia del nostro Paese".

Nelle parole del presidente dell’Aula di piazza Matteotti, in questo momento il Municipio è "impegnato a realizzare e a portare a compimento diversi investimenti realizzati con i fondi del Pnrr e con le risorse derivanti dai fondi post-alluvione. Desta però preoccupazione – avverte Visani – il taglio al comparto dei Comuni che ne limita la spesa corrente necessaria a garantire i servizi ai cittadini. Appare quindi necessario, in un’interlocuzione con il Governo, prevedere regole più flessibili. Come ha sottolineato di recente il nuovo presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, i Comuni meritano fiducia per la disciplina finanziaria mostrata in questi anni".