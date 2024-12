Convegno al Cassero sulla fibromialgia

Sabato 14 dicembre, al Teatro Cassero di Castel San Pietro Terme, si è tenuto il secondo ‘Focus sulla fibromialgia’, promosso da AMRER (Associazione Malati Reumatici Emilia-Romagna). Durante l’incontro sono stati presentati i primi dati sui gruppi psico-educativi realizzati dall’USL di Imola con i fondi regionali 2023 (11.000 euro). L’iniziativa ha coinvolto 38 pazienti, mostrando miglioramenti nella qualità di vita e nella riduzione di ansia e isolamento, soprattutto per chi svolge attività fisica adattata. "È un progetto pilota che dimostra l’importanza di un approccio multidisciplinare", ha detto Malvina Mazzotta, responsabile della Psicologia clinica. Restano però criticità come il mancato riconoscimento della fibromialgia, che colpisce 2 milioni di italiani (75% donne). Paolo Calvano, capogruppo PD Emilia-Romagna, ha dichiarato: "Stiamo lavorando affinché la fibromialgia sia riconosciuta nei LEA". La sindaca Francesca Marchetti ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica e migliorare la comunicazione. Tra i sintomi della fibromialgia, dolore cronico, stanchezza e alterazioni neurocognitive; le terapie prevedono approcci farmacologici e non, come attività fisica adattata e supporto psicologico.