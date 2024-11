Da Ruffini a Rachele Somaschini. Via agli incontri dedicati ai giovani

Si intitola ‘Viral voices: incontri di attualità e cultura per giovani curiosi’, il nuovo progetto culturale della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, realizzato in collaborazione con l’Associazione Lyrique. Si tratta appunto di un ciclo di incontri, pensato per ispirare e coinvolgere i giovani del territorio imolesi, che affronterà temi di attualità e cultura attraverso le voci di ospiti di grande rilievo. Il primo appuntamento, in programma lunedì 25 novembre alle 20.30 nella sala grande di Palazzo Sersanti, avrà come ospite Paolo Ruffini con l’intervento provocatorio dal titolo ‘E se Einstein avesse avuto i social?’. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni: segreteria@fondazionecrimola.it; 0542 26 606.

"Il programma di ‘Viral voices’ prevede una serie di incontri con ospiti che condivideranno prospettive innovative su temi cruciali: dai social media al cambiamento personale, dalle fake news alle performance artistiche", spiegano dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Dopo quello con Ruffini, ci sono infatti altri cinque incontri in programma tutti con inizio alle 20.30. Il 9 dicembre toccherà allo "psicologo che non usa il lettino", Luca Mazzucchelli, parlare ai giovani imolesi. Il 13 gennaio sarà invece Federico Benuzzi a metterli in guardia su bufale e fake news. E ancora, doppio appuntamento musicale il 10 febbraio (Silvia De Santis e Farian Biffi per uno show dal sapore vintage) e il 14 marzo (Lyrique e recondite armonie – Walt Disney in concerto). Si chiude il 14 aprile con la campionessa di rally Rachele Somaschini per l’evento ‘Veloce come il vento’.

" È con grande entusiasmo che presentiamo Viral Voices – dice Silvia Poli, presidente della Fondazione – un progetto che nasce per dare ai giovani l’opportunità di crescere culturalmente, di confrontarsi con esperti e di costruire una visione del mondo più ampia e consapevole".