Donato un violoncello speciale alla scuola Vassura-Baroncini

Domani alle 21, nel cortile interno della scuola di musica Vassura-Baroncini, si svolgerà l’iniziativa a ingresso libero ‘Un dono prezioso’, momento musicale per presentare un prestigioso violoncello donato alla scuola realizzato all’inizio del Novecento dal liutaio lughese Custode Marcucci. A donare lo strumento sono stati i figli del proprietario, Guglielmo Garbesi, per esaudire l’espressa volontà del padre di lasciare lo strumento alla scuola. Il liutaio Federico Bandini, che lo ha restaurato, illustrerà gli interventi compiuti per cancellare i segni del tempo e riportare lo strumento in condizione di essere suonato, come accadrà nel corso della serata grazie ad alcuni docenti della scuola. Il violoncello ha anche un grande valore affettivo perché il loro padre lo suonò durante la seconda guerra mondiale in ospedali e accampamenti per regalare momenti di evasione ai soldati. "Questa donazione è un’ulteriore testimonianza del radicamento della scuola Vassura-Baroncini nella comunità", commenta Giacomo Gambi, assessore alla Cultura.