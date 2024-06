Doppio appuntamento per finire la campagna

C’era anche il candidato a sindaco della coalizione progressista e riformista, Luca Mainieri (sostenuto al voto di domenica, M5S, Azione, Italia Viva, Sinistra Italiana e Verdi olte alla lista civica Dozza Attiva), all’incontro di domenica nel quale erano presenti il presidente Stefano Bonaccini (candidato alle Europee), Il senatore Daniele Manca, Il sindaco uscente di Castel San Pietro (e segretario Pd) Fausto Tinti e l’ex Parlamentare e segretario del Pd di Dozza, Raffaello De Brasi.

"In questa occasione di fronte a 250 cittadini ho nuovamente dichiarato il No all’impianto di smaltimento rifiuti della CFG Ambiente", dice Mainieri che cita le parole di Bonaccini che pubblicamente ha detto che "l’impianto è nel posto sbagliato" e che "il sindaco ha gli strumenti burocratico/amministrativi per contrastarlo". Mainieri ha ancora ricordato – come già fatto in precedenza che Albertazzi (che si dice contrario al progetto per l’ex Martelli) non ha ancora presentato il parere tecnicamente motivato – i tecnici sono stati incaricati dieci giorni fa – per il no all’impianto e che il tempo stringe (il termine è il 14 giugno).

La conclusione della campagna elettorale di Mainieri si terrà con due appuntamenti. Uno domani sera a Toscanella in piazza della libertà dalle 18 (con musica, gonfiabili per bambini, apericena e concerto); un altro appuntamento venerdì alle 18 in piazza Zotti nel borgo di Dozza con musica, giocoleria, spettacolo, bibite e pizza per tutti.