Ecco ’Progetto Castel Guelfo’. Terza lista in campo: "Noi veri civici"

Terza lista sia. A Castel Guelfo, a meno di due mesi dalle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, ecco la civica ’Progetto Castel Guelfo’. Ieri mattina c’è stata la presentazione al Bar Centrale, con tanto di illustrazione dei candidati e presentazione dell’aspirante sindaco Laura Mingozzi, insegnante di professione. Microfono in mano, simbolo esposto e voglia di esprimere il pensiero dei cittadini, accorsi nella sala per ascoltare i punti cardine trascinanti per questa campagna elettorale.

La lista civica nasce dall’associazione socioculturale omonima, capeggiata dalla presidente Vera Nicosia. Proprio lei ha illustrato le varie figure pronte a lanciarsi in politica. L’idea è quella di essere una realtà "rappresentativa delle idee della gente: unico punto di riferimento e alternativa all’attuale amministrazione. Desideriamo essere, insieme, la voce del nostro paese per valorizzare le risorse storiche, ambientali, umane e dare prospettive di futuro alle nuove generazioni. Per migliorare la qualità di vita delle famiglie, dei giovani e delle persone con fragilità. Ci presentiamo e ci poniamo ai cittadini con la certezza che lo strumento politico è al servizio del cittadino. La politica è servire, non comandare".

Così la civica va ad aggiungersi alla lista ‘Castel Guelfo fa squadra’, con candidato il giornalista Marco Signorini, sostenuta dai partiti del centrodestra: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Il Popolo della Famiglia; e a ’Insieme per Castel Guelfo’, realtà a trazione del centrosinistra con candidato l’uscente sindaco Claudio Franceschi che punta al bis.

Perciò, come spiegato alla presentazione, la civica della Mingozzi si propone come "unica compagine che si presenta alle elezioni con un simbolo espressivo del vero civismo, diversamente dalle altre liste". I candidati consiglieri della lista civica “Progetto Castel Guelfo” sono: Luigi Tozzoli, pensionato; Chiara Albertazzi, ingegnere Meccanico; Cristina Baldelli, casalinga; Marco Stupazzoni, regista e Film-Maker; Gaetano Pezone, ingegnere aerospaziale; Luana Indelicato, insegnante; Claudio Capra, imprenditore; David Miraglia David, ingegnere elettronico; Chiara Zaniboni, infermiera professionale; Rosa Severino, insegnante; Marcel Nanfack, metalmeccanico e personal trainer; e Sossio Del Prete, infermiere professionale.