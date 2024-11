Elezioni entro il mese. Nasce il consiglio di ragazzi e ragazze

A partire dall’anno scolastico in corso, anche a Borgo Tossignano partirà l’esperienza del ‘Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze’. Il progetto, che era stato annunciato durante la campagna elettorale per le amministrative di qualche mese fa, è in rampa di lancio dopo aver superato la sua fase di studio e preparazione. Un tema elaborato dall’assessore con delega alla scuola, Filippo Zanini, insieme all’assessore Antonio Maggio che cura le politiche giovanili del paese. I ragazzi coinvolti nel progetto sono quelli che frequentano le classi quarta e quinta della scuola primaria e prima e seconda della secondaria di primo grado nel plesso locale. Dopo un periodo di confronto e discussione durante le lezioni scolastiche, le cinque sezioni protagoniste del percorso eleggeranno due rappresentanti che faranno parte del consiglio per due annate scolastiche. Dopo l’insediamento dell’organo, poi, sarà eletto un portavoce con il ruolo di sindaco o sindaca dei ragazzi e delle ragazze con tanto di fascia tricolore e possibilità di partecipare alle cerimonie ufficiali insieme al collega più grande Mauro Ghini. Il consiglio avrà il compito di avanzare proposte e preparare iniziative per il territorio con particolare attenzione ai giovani. Un’angolazione differente che permetterà all’amministrazione di tenere conto in modo più ampio ed efficace degli stimoli in arrivo dai giovani. Ma, allo stesso modo, garantirà ai ragazzi di portare avanti in autonomia alcune azioni utili alla vita del paese. A maggior ragione in questa delicata fase di calo demografico e costante aumento dell’età media della popolazione. Un incentivo in più, in termini di attivismo e partecipazione, per le nuove generazioni con l’obiettivo di sensibilizzare tutti alla continua ricerca di quanto è migliorabile nel proprio paese.

Le elezioni dei membri del consiglio comunale dei ragazzi si terranno in orario scolastico entro la fine di novembre. Dal prossimo dicembre, spazio all’insediamento ufficiale degli eletti alla presenza dell’amministrazione presso la sala consiliare del municipio borghigiano.