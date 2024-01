Epifania, le feste in tutti i comuni. A Dozza la processione dei Magi

L’Epifania che tutte le feste porta via. Sono tante le iniziative in programma nel circondario imolese per salutare le festività natalizie e regalare gli ultimi sorrisi, e qualche dolcetto, ai più piccini con l’arrivo della Befana. Pienone di eventi nella vallata del Santerno. Si parte questa sera a Castel del Rio, alle 20.30 in Sala Magnus di Palazzo Alidosi, con ‘La Befana Trullallà’: tombola con ricchi premi poi tutti a guardare l’arzilla nonnina sulla scopa con il suo carico di doni per i bambini. Una gradita presenza che, nel cuore del pomeriggio, si materializzerà anche al centro polivalente a Borgo Tossignano dopo lo show di clowneria e giocoleria ‘Alengelon’ in agenda alle 17. Domani invece, da non perdere la tradizionale tombola organizzata dall’Auser della Valle del Santerno, con tanto di intermezzo al gusto di garganelli, in partenza alle 18.30 nella palestra comunale di via Cairoli. L’Epifania di Fontanelice si dividerà, dalle 20.30 in poi, tra l’Archivio Mengoni e Piazza Roma: prima lo spettacolo di burattini ‘Attenti al bebè!’ di Officine Duende poi la discesa dal cielo della Befana.

Giornata di festa anche a Casalfiumanese e nelle sue frazioni con coda domenicale. Si inizierà alle 15.30 dalla parrocchia di San Martino in Pedriolo con la consegna delle calze dono per virare, attorno alle 17.45, verso il teatro comunale del capoluogo dove andrà in scena uno spettacolo di giocoleria. Al termine, trasferimento rapido in Piazza Cavalli perché la celebre vecchietta sfiderà le vertigini e si calerà dalla Torre dell’Orologio per raggiungere i bimbi. Chiusura il 7 gennaio, alle 16 nella sala civica, a Sassoleone.

Re Magi protagonisti a Dozza il giorno dell’Epifania, dalle ore 15, con la rappresentazione vivente in corteo dalla chiesa di San Lorenzo in Piscerano a Piazza Zotti. Nel cuore del borgo dei muri dipinti spazio a recita, musica e canti poi alla consegna delle calze regalo e al profumo del vin brulè con le caldarroste che inebrierà i presenti nel cortile della parrocchia. Befana motorizzata a Castel Guelfo, grazie al Faithful Moto Club e alla Pro Loco, dalle 14.30 nel centro storico con la distribuzione di dolcetti, cioccolata calda e tè offerti dalle associazioni locali. Pomeriggio di festa anche a Medicina, all’altezza dell’Associazione Culturale di Villa Fontana al civico 77 di via Ercole dalla Valle, con un doppio appuntamento: calze per i bambini e solidarietà con la consegna di 27 pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà supportate dall’associazione La Strada. Gran finale a Castel San Pietro Terme con l’epilogo della rassegna natalizia Castèlanadèl. Si comincerà alle ore 10.45 in Piazza XX Settembre, dove i bambini saranno protagonisti della rappresentazione del presepe vivente, con l’arrivo dei Re Magi a cavallo grazie all’impegno della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Nel pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa di Gallo Bolognese la preghiera si animerà con ‘Ecco arrivano i Re Magi. Note di gioia’, musiche natalizie e religiose a cura della Junior Wind Orchestra del Gruppo Bandistico di Castel San Pietro Terme. Magia delle sette note anche a Osteria Grande dove, alle 17 al centro civico di viale Broccoli, tornerà il concerto lirico ad ingresso libero ‘Osteria in melodia’.

Mattia Grandi