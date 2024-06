Ex Martelli, Mozione congiunta fra opposizione e maggioranza

Presentata una mozione congiunta fra minoranza e maggioranza in consiglio comunale contro il progetto dell’impianto di trattamento rifiuti all’ex Martelli.

"Come promesso in campagna elettorale, la prima azione concreta della Lista Cambiamento a Dozza è già realtà – afferma il capogruppo della lista di opposizione ’Cambiamento’, Luca Mainieri –. L’impianto trattamento sulla via Emilia, a ridosso delle abitazioni, è completamente sbagliato e avevamo promesso che avremmo portato la nostra battaglia nelle sedi istituzionali. Appena eletti in consiglio, noi del gruppo Cambiamento abbiamo presentato subito una mozione urgente, ancora prima dell’insediamento del Consiglio. Il gruppo di maggioranza, Progetto Dozza, ha preso atto della nostra richiesta e insieme abbiamo lavorato a un testo congiunto di delibera. La delibera sull’atto di contrarietà è quindi all’ordine del giorno del primo consiglio comunale a Dozza". Domani si terrà il primo consiglio comunale, convocato per le 18.30 "Ci aspettiamo ora un voto unanime del Consiglio Comunale – dice Mainieri – , un chiaro no contro questo progetto, il primo vero atto istituzionale in questo senso. La Regione dovrà tenerne conto!".

Domani alle ore 18,30 è convocato il primo Consiglio Comunale di Dozza e verrà discussa la mozione che presenta le firme di entrambi i gruppi. "La disponibilità a presentare congiuntamente la mozione dimostra – spiegano dalla minoranza – che la battaglia contro l’impianto di trattamento rifiuti che la CFG Ambiente S.r.l. vorrebbe insediare nello stabilimento ex Martelli è sempre stata portata avanti con serietà e coerenza dalla Coalizione Cambiamento, senza scopi strumentali elettorali. Gli enti coinvolti nelle fasi deliberative della procedura devono tenere conto della volontà di un’intera Comunità di cui la Delibera di lunedì sarà espressione".