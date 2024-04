Fai volontariato. C’è bisogno dei giovani

"Le associazioni di volontariato fanno i conti con l’aumentare dell’età dei propri volontari e con la difficoltà a coinvolgere le nuove generazioni. Faticano a essere attraenti per i giovani, ma anche a essere accoglienti per la paura di lasciarsi coinvolgere in meccanismi nuovi". Daniela Spadoni, assessora Welfare, inquadra così l’iniziativa ‘Fai volontariato’ in programma oggi in centro storico.

L’evento è realizzato nell’ambito del progetto ‘II volontariato imolese si consolida e si rinnova’ coordinato da Volabo in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e il patrocinio del Comune. Si parte alle 17 nella sala riunioni al civico 21 di piazza Gramsci con un seminario (rivolto alle associazioni) dal titolo ‘C’è spazio per i giovani volontari?’. Alle 18, sotto la vicina Galleria del centro cittadino, il momento rivolto invece agli aspiranti volontari che potranno così incontrare le associazioni. Alle 19.30 aperitivo conclusivo.

"Questo evento rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere un sempre più diffuso ed efficace impegno in questo ambito – commenta Rodolfo Ortolani, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Imola – e per stimolare la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare dei giovani, nella costruzione di una comunità coesa e solidale".