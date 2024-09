Sacmi e Adecco a braccetto: "Unire domanda e offerta per lanciare gli under 25"

Unire domanda e offerta, impresa difficile quando si parla di lavoro, puntando sugli under 25. Al via la seconda edizione del progetto ‘Ifts - Tecnico di installazione e manutenzione impianti meccatronici e di automazione industriale’. Lo annunciano Adecco e Sacmi.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione tramite il Fondo sociale europeo+, mira a fornire ai giovani candidati più talentuosi del territorio imolese un contratto di apprendistato di primo livello a contenuto formativo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

La durata del percorso è di un anno e, grazie all’assunzione in apprendistato, consentirà ai prescelti di ‘imparare lavorando’, alternando alla formazione in aula ed in laboratorio quella ‘sul campo’ all’interno dei reparti aziendali in cui saranno affiancati dai migliori tutor del Gruppo Sacmi.

Le attività di ideazione del progetto, selezione e assunzione degli apprendisti sono affidate alla filiale di Adecco di Imola, mentre Mylia, società di The Adecco Group che si occupa di formazione e sviluppo del capitale umano, si è occupata della realizzazione dell’attività formativa.

"In un momento di grande accelerazione tecnologica in cui le aziende cercano sempre più assiduamente profili tecnici qualificati – commenta Domenica Montinaro, direttrice della filiale Adecco di Imola –, siamo felici di collaborare con Sacmi per creare opportunità di crescita per tanti giovani e adulti del territorio desiderosi di qualificarsi nel mercato del lavoro".

Il progetto è destinato ai giovani del territorio di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

"Da sempre Sacmi colitva un rapporto speciale con la formazione tecnica superiore sul territorio, finalizzata all’acquisizione di nuove competenze – sottolinea Paolo Mongardi, presidente del colosso cooperativo imolese –. Oltre il 50 per cento dei nuovi assunti in Sacmi nel 2023 ha meno di 30 anni e abbiamo all’attivo un ‘vivaio’ di quasi 150 giovani tra Its, corsi di laurea, tirocini, dottorati e assegni di ricerca. Per questo siamo orgogliosi di sostenere questo progetto con Adecco che mette al centro una strategia e una visione comuni a partire dalla valorizzazione della cultura tecnica del territorio e, insieme, del talento e delle ambizioni dei nostri giovani che costruiranno la Sacmi del futuro".