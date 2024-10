Festa alla Farmacia Bertella. Finiti i lavori di restyling

Oltre 100 mila euro di investimento per riqualificare e migliorare una delle storiche farmacie della città. Verrà festeggiata sabato alle 11 la rinnovata veste della Farmacia Comunale Bertella, oggetto di importanti lavori di restyling e di interventi di messa in sicurezza degli ambienti operati da Sfera, che gestisce 21 farmacie nelle provincie di Bologna e Ravenna. L’investimento ha visto in primis la sostituzione completa degli arredi, per migliorare funzionalità, praticità e accoglienza dei clienti con un occhio di riguardo all’identità visiva che uniforma tutte le farmacie del gruppo.

Chi giungerà nei locali di piazza Papa Giovanni XXIII, poi, noterà da subito la nuova insegna, l’imbiancatura completa dei locali e il rifacimento della pavimentazione esterna. Un investimento, quello di Sfera sulla storica farmacia castellana, "che conferma la filosofia incentrata sulla massima attenzione ai dettagli", con le opere che sono partite nella seconda metà dello scorso mese di settembre e che si sono concluse qualche giorno fa. Per celebrare l’avvenimento del restyling della Farmacia Bertella (diretta dalla Dottoressa Tiziana Sgarzi e che conta complessivamente quattro dipendenti), S.F.E.R.A. attiverà una speciale promozione dal 19 al 26 ottobre con la scontistica del 20% sulla linea della dermocosmesi e su alcuni prodotti per il corpo. All’evento di inaugurazione di sabato, che prevede anche un rinfresco e la distribuzione di campioni omaggio, saranno presenti la sindaca Francesca Marchetti, il presidente e il direttore generale di S.F.E.R.A. Roberto Rava e Stefano Mazzolani. Nel presentare l’intervento di rinnovo della farmacia Bertella, il presidente Rava ha sottolineato che "le lavorazioni, seppur significative, non hanno mai intaccato la continuità del servizio. Si è trattato di un investimento – ha poi concluso -, capace di rimarcare la visione progettuale di Sfera che, alla qualità dell’ampia gamma di servizi proposti alla clientela, abbina la volontà di un costante adeguamento funzionale degli spazie".

Claudio Bolognesi