Festa dell’agricoltura. La civiltà contadina torna protagonista fra cibo, note e trattori

Da oggi all’8 settembre a Sesto Imolese torna la Festa dell’Agricoltura. L’edizione numero 28 dell’evento, organizzata dall’Associazione FestAgri con il patrocinio del municipio di Imola, si preannuncia ancora più ricca di appuntamenti ma non perde di vista il piacere di rinverdire tradizioni e usanze della civiltà contadina di un tempo. Mostre, stand espositivi, convegni, spettacoli, giochi equestri, sport, folclore, corteo storico e l’immancabile stand gastronomico. Si parte alle ore 20 dalla sala polivalente del centro civico della frazione con l’apertura della manifestazione alla presenza delle autorità. Mezz’ora più tardi ecco la premiazione degli studenti sestesi diplomati nell’anno scolastico 2023-2024 all’Istituto Tecnico Agrario ‘G.Scarabelli’ di Imola. Alle 21, l’atteso convegno sui temi agricoli seguito da brindisi e buffet. In tarda serata, presso il chiosco ristoro, musica all’aperto con Dj Mago. Programma senza sosta il 7. Dai tornei di calcio pomeridiani per bimbi, insieme alla Polisportiva Sesto Imolese all’altezza del centro sociale Tarozzi e del campo sportivo, alle tante attività nel parco: percorso ciclistico per i più piccoli con la Ciclobrocchi poi l’esposizione pomologica ed enologica, le bancarelle e la carrellata di mezzi agricoli d’epoca e moderni. Ma anche il torneo di Green Volley, le esibizioni sportive e, nel dopo cena, lo show del ‘Gruppo Ballerini Milleluci danze e spettacolo’ di Alfonsine. Senza dimenticare, presso la parrocchia dell’abitato, la buona gastronomia con specialità tipiche.

Domenica attività fin dal mattino. Alle 9 al centro sociale l’incontro con i Cavalieri Sestesi poi, un’ora più tardi dal parco, la partenza della sfilata delle macchine agricole e del corteo storico per le vie del paese. Un colpo d’occhio capace di riportare indietro le lancette del tempo tra le note in musica della Banda Città di Imola e il fascino dei cavalieri celtico romagnoli in sella ai loro destrieri. Santa Messa all’aperto alle 11, manicaretti da gustare tra i tavoli degli stand gastronomici poi riflettori puntati sul campo ‘Le Cannarelle’ del lungofiume con l’inizio del carosello equestre. Finale in crescendo con la cerimonia commemorativa a ricordo degli eventi del 14 settembre del 1944, curata dall’Anpi, i ritmi scatenati ed i balli insieme ai ‘The Cadillac’, i fuochi artificiali e l’accensione dei vecchi trattori.

Mattia Grandi