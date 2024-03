Finale al cardiopalma. E il PalaRuggi esplode

Andrea Costa

78

Roseto

77

ANDREA COSTA : Drocker 11, Fazzi 2, Sorrentino 2, Aukstikalnis 24, Ranuzzi 10, Corcelli 11, Marangoni 8, Bresolin ne, Martini, Ronchini ne, Crespi 10. All. Di Paolantonio.

LIOFILCHEM ROSETO:

Durante 18, Maiga 3, Dervishi ne, Donadoni 11, Guaiana 7, Tamani 21, Mantzaris ne, Santiangeli 6, Thioune 2, Petracca 9. All. Gramenzi.

Arbitri: Rezzoagli e Castellano.

Note: Parziali: 18-24; 45-43; 71-58.Tiri da due: 17/41, 17/35. Tiri da tre: 10/28; 10/24. Tiri liberi: 14/16; 13/21. Rimbalzi: 37-41.

L’Andrea Costa fa il colpaccio della stagione. I biancorossi superano Roseto dopo una gara ben condotta ma risolta solo alla fine, con due liberi di Ranuzzi in un ultimo quarto segnato da un solo cesto dal campo per la squadra di Di Paolantonio, sempre più idolo della tifoseria. Ma stavolta l’Andrea Costa si gode lo scalpo della capolista e due punti che valgono tre quarti di salvezza e la zona playoff. L’Andrea Costa subisce gli avversari in avvio: Roseto mostra subito la sua fisicità e tocca il massimo vantaggio sul 18-30 in avvio di secondo quarto. Un 17-2 biancorosso rianima Corcelli e compagni. Aukstikalnis e Ranuzzi allungano (52-46) in un secondo quarto vibrante. Aukstikalnis spara altri due siluri a firmare il 69-55 al 27’, che sublima la supremazia biancorossa. Roseto rosicchia, Imola non trova il canestro dal campo e la tripla di Petracca al 38’ vale il 73-74 e fa rivivere vecchi fantasmi. Corcelli rompe il digiuno dalla lunga (76-74), Drocker non riesce a segnare e Santiangeli la pareggia ai liberi. Crespi si vede fischiare un paio di falli dubbi che portano ai liberi di Donadoni che ne fallisce 3, ma segna quello del 76-77 a 5’’ dalla fine. Un finale in cui Corcelli serve Ranuzzi che prende fallo ed è glaciale con il 2/2 a 7 decimi dalla sirena. Il vano tentativo di Santiangeli fa esplodere il PalaRuggi.

Luca Monduzzi