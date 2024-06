Fra musica, spettacoli e sapori. Tre giorni con Vino e Ciambella

Tutto pronto per l’edizione numero 42 della Sagra del Vino e della Ciambella di Castel Guelfo in programma da oggi a domenica 30 giugno. Le celebrazioni ruotano, come sempre, attorno alla degustazione di due specialità locali: gli ottimi vini e quel dolce, tanto semplice quanto gustoso, preparato con una ricetta ultracentenaria tramandata di generazione in generazione. Centro storico del paese emiliano vestito a festa tra chioschi, stand gastronomici, musica, spettacoli, banchi del mercato e mostre. Un appuntamento capace di coinvolgere tutto il territorio. Dalle attività commerciali alle associazioni di volontariato impegnate in attività ludico-ricreative e nella preparazione di prelibati manicaretti.

Si parte oggi alle 18.30 dal piano terra di Palazzo Malvezzi, con il saluto delle autorità per alzare il velo sulla mostra ‘Immagini delle ex Cantine Fabbri’, curata da Arci Castel Guelfo, di Eleonora e Marco Randazzo. Poi la novità dell’anteprima di Guelfo Comics con alcuni fumettisti all’opera nella corte interna del municipio. Un’iniziativa inclusa nel progetto legato al recupero della Chiesa della Compagnia, finanziato dal Ministero del Turismo in ottica di potenziamento dell’attrattività turistica, che vedrà il posizionamento di pannellature per scoprire come nasce un fumetto e quattro artisti al lavoro. L’antipasto ideale in attesa, a settembre, del vero e proprio evento sulla nona arte all’interno della Zàuven Fest con ospite il disegnatore bonelliano Lucio Filippucci. Al primo piano dell’edificio, invece, ecco l’esposizione ‘La vita è…’ con le opere realizzate dai partecipanti ai ‘Pomeriggi del tè’ allestite dall’Associazione Volontari. Il clou in piazza XX Settembre con il concerto degli allievi della scuola di musica ‘Su Di Tono Music Lab’ e, alle 21.30, con il recital ‘La Signora Varagnolo…e molto altro’ della simpatica Claudia Penoni. Tanta musica live: in viale 2 Giugno con la rock band Provider Ensemble, grazie al Motoclub Faithful, in piazzale Alighieri con il tributo ‘The Rockstar Show’ e all’altezza del Torrione Gardenghi con i Mystic Doll per riassaporare le atmosfere di Sorsi di Rock. Dj set per i più giovani al campo sportivo targato Asd Amaranto.

Nella mattinata di domani, sabato 29, ecco la storia sonora ‘I cassetti di Elena’ con il musicista e narratore Luca Gambertoglio poi, all’ora di cena, l’approfondimento storico su Castel San Polo con Alberto Ricci Maccarini prima dello spettacolo di cabaret dialettale ‘As fa par redder’ con gli attori dell’associazione ‘Al Nostar Dialatt’. Tribute band Estasi, Sweet Talker e dj set per una nottata all’insegna delle sette note. Colazione domenicale alle 9 nella sede del Motoclub Faithful poi, un’ora dopo, semaforo verde per la partenza del 15° Motogiro ‘Ciambella e Mutor’. Aperitivo con la presentazione del libro ‘Crocetta, un paese e la sua chiesa’ di Chiara Albertazzi poi le evoluzioni danzanti delle atlete di Studiodelmovimento Danza in ‘Sleeping Beauty – Racconti di famiglia’ in azione in piazza. Emilia Rock Stars e Still Novo per alzare i decibel dell’evento di Castel Guelfo. Previsti tanti altri punti di interesse, tra enogastronomia, giochi di una volta, sport, mercatini di hobbisti, e la distribuzione gratuita di una ventina di chili di ciambella annaffiata dai migliori nettari d’uva prodotti da quattro cantine della zona. Mattia Grandi