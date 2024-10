Fratelli d’Italia contro i sindaci:: "Il Pd sapeva tutto fin dal 2019"

Critici nei confronti degli enti locali i consiglieri comunali e metropolitani di Fratelli d’Italia, Nicolas Vacchi e Simone Carapia. "Pare che l’unico scopo di questi enti, tutti a targa centrosinistra, sia quello di scaricare le responsabilità su Rfi e Governo. Dai mancati approfondimenti ai percorsi nuovi non condivisi ‘tutto fa brodo’ per non assumersi le responsabilità. Ricordiamo che il Pd conosceva questo progetto dal 2019 e adesso invece, con la nascita di comitati e proteste, gli enti interessati disconoscono decisioni prese che vanno nell’interesse del territorio e del Paese". Poi i due meloniani affondano ulteriormente: "Ci auguriamo che questo teatrino finisca e chi governa il territorio si assuma le proprie responsabilità. Come si fa a decidere una cosa che pare fosse già decisa da tempo? Basta ‘piagnucolare e giocare a nascondino’ politicamente: sindaci, presidenti di provincia e il sindaco metropolitano di Bologna si assumano le proprie responsabilità. I cittadini meritano chiarezza da chi amministra".