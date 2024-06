Garagnani (FdI) a supporto delle realtà agricole

"Serve una politica comune a misura di imprenditori agricoli, non di speculatori finanziari". A dirlo è Guglielmo Garagnani, imprenditore agricolo e candidato alle elezioni europee per Fratelli d’Italia, che nei giorni scorsi ha visitato l’azienda agricola Giovannini di Imola. Una realtà familiare giunta alla terza generazione, che negli anni si è specializzata anche nell’enoturismo. "Ho scelto di candidarmi alle elezioni europee proprio per sostenere e tutelare eccellenze come questa – spiega Garagnani – e per consentire agli imprenditori agricoli di avere finalmente un proprio rappresentante a Bruxelles".