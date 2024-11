Giorgio Campana, addio allo storico direttore di gara. La commozione di Minardi

Imola, 6 novembre 2024 – L’Autodromo piange Giorgio Campana, storico direttore di gara di MotoGp e Formula 1, scomparso nella notte tra lunedì e martedì all’età di 88 anni. Figura storica del motorsport, per oltre quarant’anni Campana è stato un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza e l’organizzazione di tutte le competizioni che si sono svolte in riva al Santerno. Una vita tra le due e le quattro ruote.

Nato nel 1936 a Pesaro, a lungo direttore di gara anche nel circuito di Misano, Campana ha coordinato tutte le più prestigiose manifestazioni motoristiche internazionali confrontandosi con i protagonisti più importanti del mondo del motociclismo e dell’automobilismo.

“Il suo impegno instancabile ha contribuito a rendere l’Autodromo di Imola una delle strutture più rispettate nel panorama motoristico mondiale”, è il ricordo che arriva dall’Enzo e Dino Ferrari.

Con la sua professionalità e passione per il motorsport, Campana ha rappresentato un pilastro nella gestione delle gare e ha guadagnato il rispetto di piloti, team, e pubblico. La sua lunga carriera e il suo legame speciale con Imola sono stati testimoniati da numerosi riconoscimenti e dalla stima incondizionata che ha ricevuto da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. Semplicemente un maestro, per intere generazioni di direttori di gara.

“L’Autodromo perde un amico – spiega Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola, società che gestisce l’attività del circuito –. Giorgio Campana non è stato solo un grande direttore di gara, ma anche un uomo di straordinaria umanità, un professionista che ha dedicato la sua vita alla sicurezza e alla passione per il motorsport. Oggi ci uniamo alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato in un momento di grande dolore”.

Al ricordo di Minardi si aggiunge quello di Pietro Benvenuti, direttore generale dell’Enzo e Dino Ferrari. “Giorgio non è stato soltanto un grande direttore di gara – sono le parole di Benvenuti –, ma anche un uomo che ha vissuto e respirato ogni singolo momento delle nostre competizioni, portando sempre con sé una passione straordinaria per il motorsport e un’attenzione maniacale alla sicurezza e all’integrità di ogni gara. La sua esperienza e professionalità hanno contribuito a fare dell’Autodromo di Imola un punto di riferimento internazionale nel mondo delle corse. Oggi, con grande dolore, salutiamo un amico. La sua eredità è sempre viva in ogni angolo di questa pista che tanto amava, e continueremo ancora di più a onorarne la memoria con l’impegno che lui stesso ci ha insegnato: quello di lavorare sempre con passione, serietà e responsabilità”.

I funerali di Campana si terranno oggi alle 15 nella chiesa del porto, a Pesaro.