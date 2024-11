Giornata dei diritti dell’infanzia, due eventi

L’istituto comprensivo numero 5, in rete con tutte le scuole imolesi, celebra domani la XXV Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza patrocinata anche quest’anno dall’Unicef attraverso la consueta Marcia dei diritti. Raduno e partenza alle 9 da Sante Zennaro.

Lungo il percorso, il corteo, accompagnato dalla musica dei Banda Rei, incontrerà le altre scuole per arrivare tutti insieme in piazza Matteotti alle 10. All’iniziativa partecipano ogni anno centinaia di bambini, che animano il cuore del centro storico con striscioni, palloncini e canzoni.

Nell’ambito delle varie iniziative organizzate questa settimana in città in occasione della Giornata internazionale che ricorda la firma della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza siglata a New York il 20 novembre 1989, da sottolineare l’importante convegno sabato mattina al teatro dell’Osservanza dedicato al tema dell’uso responsabile del digitale.

L’evento, che segna l’avvio di un progetto promosso dal Comune e dall’Ausl in collaborazione con il servizio sociale e le scuole del territorio, mira a sensibilizzare le famiglie sull’impatto del digitale fin dai primi anni di vita, e rappresenta il primo passo di un percorso volto a promuovere un uso sano e consapevole delle tecnologie.

Relatore principale dell’evento sarà il professor Marco Gui, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Milano-Bicocca e coordinatore del progetto ‘Patti digitali’. Esperto nell’analisi delle dinamiche del digitale e dei suoi effetti sulle giovani generazioni, Gui offrirà una panoramica sui rischi associati all’uso pervasivo degli strumenti digitali e sul valore di un approccio equilibrato, adatto alla realtà familiare e scolastica.