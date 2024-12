"Gli imolesi amano leggere e i libri sono, per fortuna, ancora dei prodotti ricercati durante il corso dell’intera annata – riflette Luca Gigliotti al timone del Mondadori Bookstore di via Emilia –. A maggior ragione in proiezione delle feste: rappresentano quel piccolo gesto, o pensiero, che fa piacere donare o ricevere". Ma non è tutto: "Sono contento perché la risposta della gente è positiva con avventori in arrivo da ogni angolo della città – puntualizza –. Ho cercato di creare un rapporto diretto e di fiducia con la clientela. L’attività, in fondo, rispecchia la personalità di chi ci lavora e di chi la frequenta ben al di là della programmazione degli eventi di corredo".