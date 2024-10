Halloween nel circondario. Ecco gli appuntamenti

Sono tante le iniziative organizzate per i più piccoli, in occasione della festa di Halloween, ad Imola e nei paesi del circondario. In città restano pochissimi posti disponibili, e solo in versione pomeridiana alle 16.30 di oggi al museo San Domenico, per ‘Halloween al museo – Luoghi infestati’ per bambini dai 3 ai 6 anni organizzato dalla libreria ‘Il Mosaico’. Già sold out l’evento di sera per i più grandicelli a cui prenderanno parte anche Alfonso Cuccurullo, Federico Squassabia, Matteo Razzini, Giuseppe Viroli, Alexia Betti, Elisa Avella e Lisa Emiliani. Tappa fissa, con l’impegno dell’associazione culturale ‘Incontri’, nel borgo di Dozza per l’atteso ‘Halloween Junior’ in programma dalle ore 18. Dal concorso ‘Miss Zucca’, per premiare la zucca decorata in modo più mostruoso, ai giochi, alle letture, al trucca bimbi ed ai laboratori creativi a tema tra le stradine del centro storico. Da non perdere la caccia al tesoro ‘Alla ricerca del tesoro di Fyrstan’, con due turni si svolgimento e posti limitati a prenotazione obbligatoria (tel. 0542 678240 ma le iscrizioni si sono già chiuse ieri), e l’esibizione di danza a cura di ArtLab. La festa si terrà anche in caso di maltempo e per gli amanti del gusto non mancheranno street food, arrosticini, dolciumi, pop corn, vino e castagne.

Appuntamento gratuito in biblioteca a Fontanelice. Un super ‘Halloween Party’ con letture, laboratori e merenda per tutti i partecipanti. Merenda di Halloween oggi dalle 16 alle 18.30 in piazza San Giovanni Bosco, all’angolo tra viale Marconi e via Roma, a Borgo Tossignano. Giochi di legno, spettacolo di giocoleria, trucca bimbi e golose proposte anche per i più grandi. Creatività e fantasia sono le parole d’ordine, per bimbi dai 6 ai 10 anni, nella sala a scaffali di via Andrea Costa a Casalfiumanese. Un’ora di duro lavoro, dalle 17 alle 18, per colorare e preparare le zucche poi per celebrare il travestimento in maschera più spaventoso (prenotazioni allo 0542 668035).

Serata da ballare, infine, al centro giovanile Ca’ Vaina con l’Halloween set di Lord Mukka dalle 23 in poi.