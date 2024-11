’I-Dea’ illumina il centro di Bologna. L’impianto porta la firma imolese

Imola fa scuola di design. Il progetto firmato dallo studio cittadino ‘I-DEA Luce Architettura’ per la riqualificazione dell’illuminazione urbana e monumentale del centro storico di Bologna è stato inserito nell’Adi Design Index 2024. Si tratta della selezione dei migliori progetti di design (219 quest’anno) candidati al Compasso d’oro 2026. Quello bolognese è l’unico progetto metropolitano presente nella categoria Design per l’illuminazione. Dal 30 ottobre è in mostra con tutti i selezionati all’Adi Design Museum di Milano e, dal 25 novembre, sarà allo Spazio WeGil di Roma.

Con oltre 3.500 corpi illuminanti sostituiti, 680 nuovi punti luce installati, il progetto ha coinvolto 40 siti monumentali, tra cui la cattedrale metropolitana di San Pietro, due delle principali piazze cittadine – Santo Stefano e San Domenico – 16 chilometri di Portici Unesco, le dieci porte dell’antica cinta muraria e alcune zone verdi. Obiettivo: efficientare funzionalmente, energeticamente ed esteticamente il centro storico di Bologna, con un risparmio raggiunto del 77% di energia, pari a 387 tonnellate di anidride carbonica l’anno. Voluta dal comune di Bologna, la riqualificazione è stata sviluppata in accordo con la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio e finanziata grazie al programma operativo nazionale ‘Città Metropolitane 2014-2020’. A settembre, il progetto aveva già conquistato il terzo premio al Luci Cities & Lighting Awards 2024 promosso da Luci, l’associazione che riunisce le autorità locali di tutto il mondo impegnate a utilizzare la luce in modo sostenibile come strumento di sviluppo sociale, culturale ed economico.

"Siamo onorati di questo riconoscimento – commentano l’architetta Lorenza Golinelli e l’ingegnere Alberto Ricci Petitoni, alla guida dello studio I-DEA Luce Architettura –. Il progetto di Bologna è stato particolarmente sfidante nella sua complessità e siamo orgogliosi di essere riusciti a riqualificare con la luce architetture e spazi pubblici. Valorizzandoli, restituendoli alla fruizione quotidiana della città e garantendo un sostanziale risparmio energetico. Questa selezione testimonia l’attenzione crescente verso l’illuminazione urbana e architetturale come mezzo essenziale per raggiungere qualità, benessere e sostenibilità nelle città". I-DEA Luce Architettura è da oltre 17 anni specializzato in illuminazione design per città, luoghi d’arte, monumenti e spazi pubblici, ha lavorato in 300 comuni italiani, efficientandone oltre 20 solo nel 2023 e, nello stesso anno, ha conquistato lo Iald International lighting design award per l’illuminazione interna del mausoleo di Teodorico di Ravenna.