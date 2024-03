I gialloneri durano soltanto un tempo

Lumezzane

83

Virtus Imola

66

LUMEZZANE: Spizzichini 10, Minoli 7, Mastrangelo 18, Vitols 17, Cecchi 4, Salvinelli, Deminicis., Di Meco 12, Vecerina 11, Ndzie 4, Biancotto, Maresca. All. Saputo

VIRTUS IMOLA: Barattini 11, Masciarelli 7, Chiappelli 15, Morara, Morina 4, Ohenhen 14, Magagnoli 5, Alberti, Valentini 3, Aglio 7, Dalpozzo, Vannini . All. Zappi

Arbitri: Zancolò e Tognazzo

Note: parziali 15-11; 43-34; 67-48; . Tiri da due punti. Lumezzane 22/38; Virtus Imola 15/35. Tiri da tre: 8/18; 7/28. Tiri liberi: 15/16; 15/27. Rimbalzi: 37;35.

LUMEZZANE (Brescia)

La striscia di tre vittorie consecutive si è interrotta a Lumezzane. Quella di ieri è stata una sfida decisamente diversa rispetto all’andata, quando i gialloneri dominarono dall’inizio alla fine. I bresciani sono un’altra squadra, rinforzata dal mercato e capace di mettere alle spalle la tragedia che l’aveva colpita alcuni mesi fa.

Il primo quarto è molto equilibrato, ma n po’ alla volta la forbice si allarga e la squadra di Saputo sale a +15 (34-19). Imola non ci sta, Zappi cambia qualcosa in difesa, in attacco il giro palla è più fluido e i gialloneri risalgono fino al -6 con il canestro in entrata di Chiappelli (38-32). Dopo il tè, i bresciani piazzano subito un 6-0 (49-34), ma ci pensano Barattini e Masciarelli ad interrompere l’emorragia (49-39). I padroni di casa scappano di nuovo, e per Zappi c’è pure la pessima notizia del quarto fallo di Marco Barattini. La V imolese prova a stringere i denti, alla penultima sirena il divario da recuperare è molto ampio (67-48). Nell’ultimo quarto i bresciani continuano a fare canestro, per Imola non c’è più niente da fare se non prendere atto di una sconfitta larga rimediata contro un’avversaria che da qui alla fine darà del filo da torcere a tutti quanti. Domenica prossima i gialloneri saranno nuovamente in trasferta, stavolta a Ravenna.