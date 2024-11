Il finto cinema di Andrea Gualandri nelle locandine dei film mai girati

Si intitola ‘F for FAKE – Il cinema inesistente’ la mostra monografica dedicata all’artista Andrea Gualandri in programma nella pinacoteca della Rocca di Dozza dal 16 novembre, con inaugurazione alle ore 17, al 23 febbraio 2025. Curata dalla Fondazione Dozza Città d’Arte, l’esposizione propone oltre venti poster cinematografici dipinti a olio.

Locandine che, a un primo sguardo, potrebbero trarre in inganno il visitatore. Si tratta, infatti, di fake-poster frutto della creatività dell’artista di pellicole mai realizzate. Manifesti che riprendono l’estetica dei poster cinematografici, la cui storia risale alla Parigi di fine Ottocento, quando artisti come Jules Chéret e Henri de Toulouse-Lautrec promuovevano spettacoli teatrali con colori vivaci e volti iconici. Andrea Gualandri, nato a Reggio Emilia nel 1978 e diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, è un artista poliedrico, attivo nella grafica, nel fumetto, nell’illustrazione e nella pittura. Nel 2017, ha partecipato alla XXVI Biennale del Muro Dipinto con la sua opera ‘A proposito della Signora’ in Vicolo Campeggi.

Un viaggio tra immaginazione e realtà dove arte e pubblicità si fondono in una narrazione visiva capace di evocare mondi lontani e atmosfere passate.