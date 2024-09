Il Giro dei Tre Monti. Corsa in anticipo. E l’obiettivo è ripetere i 3.200 podisti del 2023

Conto alla rovescia per l’edizione numero 55 del Giro dei Tre Monti in Autodromo. L’appuntamento con una delle grandi classiche per gli appassionati locali di podismo è sabato 5 (gare giovanili) e domenica 6 ottobre (gara competitiva e camminata ludico-motoria), in anticipo di una settimana rispetto alla consueta finestra di metà mese. Il motivo? Dal 16 al 20 ottobre il circuito ospiterà le Finali Mondiali Ferrari, per le quali già da diversi giorni si sta allestendo una grande tensostruttura nel paddock.

L’obiettivo degli organizzatori del Giro dei Tre Monti, guidati da Marino Casadio, è quello di ripetere i 3.200 iscritti del 2023, ai quali aggiungere i circa 200 partecipanti alle gare giovanili.

Saranno proprio questi ultimi i protagonisti del 31esimo Gran premio ‘Promesse di Romagna’, corsa podistica riservata a ragazzi nati dal 2005 al 2022 compresi, di scena a partire dalle 15.30 di sabato 5 ottobre. Le gare si svolgeranno nei pressi del traguardo, con distanze variabili a seconda delle categorie. Le iscrizioni, dal costo di 2,50 euro, andranno effettuate in via preferenziale in forma anticipata sul sito www.irunning.it/emiliaromagna/ da un responsabile di società o un genitore/accompagnatore entro le 22 del 4 ottobre oppure sul posto fino alle 15.15 presentando la documentazione (certificato medico/libretto verde e tessera sanitaria). Partenze scaglionate in base alle categorie. Numerosi i premi previsti.

Domenica 6 ottobre il momento clou del fine settimana. La camminata ludico-motoria si svolgerà sulla doppia distanza: 5 chilometri, tutti all’interno dell’Autodromo, e 15,3 chilometri in parte dentro il circuito e in parte su percorso collinare. Ritrovo alle 7.30, partenza alle 9 al seguito della corsa competitiva. Chi preferisce partire prima può farlo dalle 8 alle 8.30. Iscrizioni sul portale Endu aperte fino alle 23.59 di domani (quota 4 euro) con maglia a ricordo dell’evento e pettorale personalizzato. Sarà possibile fare l’iscrizione anche il giorno della gara, con la quota di 3 euro ma con pacco alimentare anziché maglietta e pettorale personalizzato.

Infine, la gara competitiva Fidal con partenza come detto alle 9 (e ritrovo sempre alle 7.30) sulla distanza di 15,3 chilometri, per la quale ci si iscrive solo online. Numerosi, in entrambi i casi, i premi in palio. Oltre che agli atleti migliori classificati, riconoscimenti andranno infatti anche a società e gruppi più numerosi.

La manifestazione rinnova anche quest’anno la collaborazione con gli studenti del corso di laurea in Fisioterapia dell’Università di Bologna sede formativa di Imola/ Montecatone al fine di garantire un recupero post gara degli atleti coinvolti attraverso tecniche di massaggio e dispensando consigli terapeutici circa l’insorgenza o la cura di traumatismi sportivi. Saranno presenti numerosi operatori per un servizio completamente gratuito.

Ci sarà spazio anche per Glucasia, l’associazione Diabetici del Circondario Imolese, per effettuare la prova glicemica gratuitamente a tutti coloro che lo desiderano prima e dopo la corsa/camminata al gazebo blu dalle 8 alle 12.30 come gli anni passati al fine di fare prevenzione al Diabete e promuovere i benefici dell’attività fisica. Insieme ai volontari di Glucasia saranno presenti le infermiere del centro diabetologico dell’Ausl.