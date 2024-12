Il libro di Raccagna: "Racconto la storia di una generazione"

Non un’autobiografia, ma "un libro autobiografico, non personalistico e universale". Per raccontare la storia sua e quella di una generazione, formata dagli attuali sessantenni, "cresciuti in un mondo che volevano cambiare, a volte mordendolo e a volte rimanendo spaesati". E che ai giovani di oggi chiede di "prendere in mano la vita e divertirsi, a volte anche esagerando".

‘E adesso?’, scritto da Marco Raccagna ed edito da Transeuropa, sarà presentato domani alle 18 a Palazzo Sersanti. Assieme all’ex segretario del Pd imolese, i suoi compagni di scuola (quinta B del liceo scientifico Valeriani) più noti: il cardinale Mauro Gambetti, vicario generale di Papa Francesco, e Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1. Assieme ai ‘Ragazzi del ‘65’ anche lo scrittore Carlo Lucarelli, nato invece all’inizio di quel decennio. Conduce l’evento Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino.

"La nostra generazione ha studiato più di quella dei nostri genitori – sottolinea Raccagna –. E i nostri figli lo fanno ancora di più, ma non hanno comprensione di ciò che siamo e ciò che è oggi il mondo. Un paradosso, un gap che va colmato. Vorrei vedere i ragazzi di oggi annoiarsi, senza avere in mano un telefonino. Quando da giovane prendevo il bus 37 dalla stazione di Bologna per andare in via Zamboni, quei cinque minuti di viaggio mi permettevano di pensare a me. Oggi quel tempo non c’è più. E invece bisognerebbe capire che fermarsi un po’ per pensare non è tempo perso".

‘E adesso?’ è un racconto intenso che ripercorre i momenti salienti di una vita vissuta con grande passione. Attraverso aneddoti personali, incontri indimenticabili ed eventi storici, l’autore intraprende un viaggio che abbraccia diverse epoche e luoghi, dalla Romagna alla Sicilia, passando per la politica italiana e la Russia post-sovietica. Con uno stile diretto e coinvolgente, Raccagna esplora temi profondi come la malattia, il valore dell’amicizia, il legame con la figlia e il rispetto verso le donne. La sua esperienza come laureato in Storia dell’Urss arricchisce il racconto, offrendo prospettive inedite sulla cultura e la politica russa. ‘E adesso?’ è un tributo alla vita vissuta con intensità e partecipazione, un’esortazione a non restare spettatori ma a prendere in mano il proprio destino. Un libro capace di toccare le corde dell’anima, trasmettendo emozioni autentiche e spingendo il lettore a riflettere e identificarsi nelle esperienze narrate.

"Non guardo con malinconia al passato – conclude Raccagna –. Ho vissuto molte esperienze, ho affrontato tanto dolore; ma mi sono anche molto divertito. E voglio continuare a sorridere anche di qui in avanti costruendo un futuro positivo".