Il Pua si trasferisce nella Casa della comunità all'ospedale vecchio

Anche il Pua, Punto unico di accesso sanitario e sociale dell’Ausl, si trasferisce all’interno dell’area accoglienza della futura Casa della comunità all’ospedale vecchio, già ‘abitata’ da qualche settimana dall’Ufficio relazioni con il pubblico.

Fino a oggi il Pua aveva sede condivisa con gli ambulatori dell’infermieristica territoriale e domiciliare al padiglione 15 di via Caterina Sforza (civico 3), che da un anno ospita anche il Cau – Centro assistenza urgenza. Da domani la nuova sede sarà invece quella al civico 8 di viale Amendola 8, al piano terra, appena varcato l’accesso storico principale dell’ospedale vecchio, sulla sinistra, a cornice del cortile interno.

Si completa così un secondo tassello dei trasferimenti previsti in questa area, per molti anni sede del servizio dipendenze e poi ristrutturato con fondi Pnrr, con il trasferimento delle funzioni integrate del Pua sanitario gestito dagli infermieri, aperto al pubblico con accesso diretto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì pomeriggio dalle 14 alle 16.30 e del Pua Sociale, con la presenza di assistenti sociali dell’Asp, aperto in accesso diretto al pubblico il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30.

"Il Pua, nel suo complesso, è infatti un servizio integrato e multiprofessionale che riunisce in un unico luogo fisico gli operatori sanitari e sociali che accolgono i bisogni dei cittadini fragili e coordinano ed orientano i percorsi e l’accesso ai servizi sia di tipo sociale che di tipo sanitario, con un approccio multidisciplinare alle problematiche – spiegano dall’Ausl –. Provvedendo all’orientamento del paziente e alla presa in carico dei suoi bisogni, il Pua è il punto di coordinamento della presa in carico integrata: accoglie le istanze del cittadino fragile e della sua famiglia, valuta le necessità e la risposta appropriata, anche tramite l’attivazione di una valutazione multidisciplinare semplificata, definisce quali sono i servizi disponibili sul territorio a cui il cittadino ha il diritto di accedere e lo guida nell’attivazione degli stessi".