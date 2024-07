Il servizio infanzia fa scuola. Riconosciuto come ’Polo visiting‘

Il servizio Infanzia del Comune (nidi e materne) continua a fare scuola. Il convitto nazionale Carlo Alberto, ente capofila della rete ‘Senza zaino’, gli ha attribuito infatti lo status di ‘Polo visiting’ ritenendolo di elevato valore qualitativo.

In sostanza, Imola si impegna ad accogliere nelle strutture per bambini da zero a sei anni visite di docenti ed esperti, a lavorare per lo sviluppo del modello ‘Senza zaino’ e a collaborare con le università per studi e ricerche.

Tale modello, al quale il servizio Infanzia del Comune aderisce dal 2013, enfatizza l’organizzazione dell’ambiente formativo, sottolineando come influisca sia sul modello pedagogico-didattico sia sul modello relazionale tra gli attori scolastici.

Tutto il personale imolese

ha seguito un programma formativo intensivo curato dall’associazione e periodicamente aggiornato, che ha portato ad una revisione degli spazi e dell’organizzazione della giornata scolastica, e ha dato ulteriore impulso al coinvolgimento delle famiglie.

I cambiamenti hanno reso gli spazi e i tempi più adeguati

ai bisogni dei bambini, aumentando la loro autonomi. Le famiglie sono riconosciute come membri della comunità scolastica, le loro idee

e competenze vengono accolte e valorizzate.

"Ospitalità, comunità, responsabilità: ecco i valori fondanti della rete delle ‘Scuole senza zaino’, un progetto al quale i servizi comunali aderiscono da oltre dieci anni – ricorda il vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari –.

Il riconoscimento di ‘Polo visiting’ è un’ottima notizia perché, oltre a evidenziare il valore qualitativo dei nostri servizi, sarà anche l’occasione per accogliere docenti ed esperti, per rafforzare il legame con l’università, per essere parte di nuovi studi e ricerche all’avanguardia".