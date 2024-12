Il Valsetta riacciuffa il Mesola nel finale e resta a meno uno: è 3-3 nel big match

Si è concluso con il punteggio di 3-3 l’atteso big match della quindicesima giornata di Promozione tra il Valsetta Lagaro ed il Mesola. In vantaggio ad inizio ripresa, gli appenninici hanno subìto la veemente rimonta della capolista ferrarese (da 1-0 a 1-3), ma, nel finale, è arrivato un rapidissimo uno-due locale che ha fissato il punteggio sul definitivo 3-3. Grazie a questo pari, il Valsetta si mantiene al secondo posto ad una sola lunghezza di distacco dallo stesso Mesola. Restando nella parte sinistra della classifica, il Bentivoglio ha battuto 2-0 il fanalino di coda Junior Corticella e, grazie a questo successo, il team rossoblù ha agganciato il quinto posto che significherebbe playoff. Negli altri due derby tutti bolognesi in programma in questa giornata, il Faro Gaggio ha espugnato 2-0 il terreno di gioco del Trebbo mentre tra Msp e Atletico Castenaso è terminata 1-1. Il Petroniano è stato sconfitto 1-0 a Consandolo mentre nell’anticipo di sabato il Felsina ha rimediato una roboante sconfitta per 5-0 sul campo del Casumaro. Ma tornando a ieri, nelle zone alte si sono verificati alcuni risultati inaspettati che hanno visto fermarsi alcune corazzate. La Valsanterno è caduta 3-2, tra le mura amiche, contro i X Martiri, la Comacchiese è stata sconfitta di misura dalla Portuense Etrusca mentre la Centese non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro il Masi Torello Voghiera.