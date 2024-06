Imola, domina il Pd: è sopra il 40%. FdI avanza in tutto il circondario

A Imola il dominio è ancora del Pd. I dem alle Europee restano il primo partito in nove comuni su 10 del Circondario. Ma Fratelli d’Italia sale in tutto il territorio, mentre crollano la Lega e il Movimento 5 Stelle.

In città il Pd ottiene il 43,18%, seguito da FdI (23,69%) che prende i voti della Lega crollata al 4,49% e diventata il quinto partito cittadino alle Europee. Il M5S invece non va oltre l’8%. La lunga notte elettorale tra domenica e lunedì si è aperta, come a livello nazionale, con l’exploit (atteso) di Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni ha infatti avuto una cresciuta esponenziale rispetto all’1,9% del 2014 e al 3,9% di cinque anni fa. A farne le spese però è il partito compagno di governo, ovvero la Lega. A Imola il Carroccio, che nel 2019 sfiorò il 27% (solo cinque anni prima partiva dal 3,4%), stavolta si ferma sotto il 5%, superato da Movimento 5 Stelle (8,21%, nel 2019, quando amministrava Imola, si attestò come terza forza al 15,3% contro il 18,8% di cinque anni prima) e Alleanza Verdi e Sinistra (6,46%), con il duo Angelo Bonelli-Nicola Fratoianni che risplende in tutta Italia.

Il Pd, che nel 2019 si attestò poco sotto il 37% contro il 58,4% di cinque anni prima, ora viaggia al 43,18%. Completano il quadro di Imola Forza Italia con il 4,47% (5,5% nel 2019, quest’anno cinque voti in meno della Lega); Stati Uniti d’Europa con il 3,2%, Azione con il 2,98% e Pace terra e dignità con il 2,42%. Gli altri tutti sotto l’1%.

I RISULTATI DELLE EUROPEE NEL CIRCONDARIO

Il Pd è primo partito in nove comuni su 10. Il risultato maggiore, superiore anche a Imola, il Partito democratico lo ottiene a Castel San Pietro dove raggiunge il 43,47%. Secondo partito è Fratelli d’Italia al 27,81%, con a distanza M5S (5,92%), Alleanza Verdi e Sinistra – Avs – (5,49%), Forza Italia (4,81%) e Lega (3,99%). Anche a Medicina gli elettori scelgono il Pd con alte percentuali, superando il 40% (40,7%). FdI arriva al 25,1%, con il M5S fermo a 8,93%, seguito da Avs (5,93%), Lega (5,88%) e Forza Italia (4,53%). Stessa cosa per Mordano, con il Pd al 42,22%, inseguito da Fratelli d’Italia (29,81%) e con a distanza le altre forze politiche: M5S (7,46%), Forza Italia (5,62%), Lega (4,18%) e Avs (4,05%). L’altro comune dove domina il Pd è Casalfiumanese. Qui dai quattro seggi il Partito democratico raggiunge il 40,6%, con FdI al 27,32%. Ampio il divario con il resto: M5S (6,99%), Forza Italia (6,29%), Avs (5,15%) e Lega (5,02%).

Fratelli d’Italia diventa primo partito a Castel del Rio, unico comune del Circondario imolese con un seggio (qui nessun voto amministrativo come a Imola, ndr). Con due voti in più dei cittadini FdI supera il Pd (35,77% contro il 35,36%). Terza forza è Stati Uniti d’Europa al 6,07%, alleanza seguita dalla Lega (5,65%), dall’Alleanza Verdi e Sinistra (4,39%) e dal Movimento 5 Stelle (4,18%). Ma le percentuali sono altissime per il partito di Giorgia Meloni, da testa a testa, anche a Fontanelice e Dozza. Nel primo il Pd vince infatti solo di sette voti, con il 34,75% contro il 34,07% di FdI. La terza forza politica è la Lega (6,47%), seguita a ruota da Forza Italia (5,69%), M5S (5,31%) e Avs (4,83%). Nel secondo il partito di Elly Schlein raggiunge il 33,82% con FdI al 31,26%. Il Movimento 5 Stelle arriva a 8,25%, la Lega si ferma a 6,12%, con Avs (5,88%) sopra a Forza Italia (5,72%). A Borgo Tossignano e Castel Guelfo, nonostante in entrambi i casi vinca il Pd, Fratelli d’Italia raggiunge ottimi risultati. Da una parte ecco il Partito democratico al 37,02% contro FdI al 29,49%. Dall’altra invece i dem arrivano al 37,64% con i meloniani al 28,78%. In questi due comuni si registrano i migliori risultati a livello di Circondario per Lega e Movimento 5 Stelle. I pentastellati infatti, a Borgo Tossignano, sfiorano la doppia cifra (9,59%), mentre il Carroccio arriva al 7,09% a Castel Guelfo. Di seguito le altre percentuali: Avs 6,26%, Lega 4,59% e Forza Italia 4,46% a Borgo Tossignano; M5S 7,46%, Avs 4,65% e FI 4,56% a Castel Guelfo.